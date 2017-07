Liebe Leserin, lieber Leser, manchmal kann man sich nur wundern. Amazon setzt in seinen Lagerhäusern immer mehr Transportroboter ein. Nach den USA, Polen und Großbritannien künftig auch in Deutschland. Zehntausende Roboter sollen in diesem Jahr weltweit dazukommen. Gleichzeit aber sucht Amazon in den USA gerade 50.000 neue Mitarbeiter, 2000 will man in Deutschland einstellen.

Metro-Chef Olaf Koch glaubt nicht an Lebensmittel-Lieferdienste:

Metro-Chef Olaf Koch wettet nicht auf Lebensmittel-Lieferdienste. Der "Zeit" sagte er im Interview, dass die deutschen Kunden preissensibel seien und "viele Kunden wohl nicht extra für einen Lieferdienst bezahlen wollen". Andererseits sieht er die eigene Vorstellungsfähigkeit sympathischerweise selbst eingeschränkt. Kleidung kaufe er mittlerweile mmer häufiger online. Koch: "Das konnte ich mir vor zehn Jahren noch nicht vorstellen". Von der Digitalisierung will der Metro-Chef daher trotz Skepsis für den LEH profitieren.

Zalando macht bei Passwort-Allianz mit:

RTL, ProSiebenSat.1 und United Internet (Web.de, Gmx.de) wollen in einer gemeinsamen Allianz eine Plattform etablieren, mit deren Hilfe sich Kunden allüberall mit einem Passwort anmelden können. Erstes Partnerunternehmen bei der offenen Plattform wird der Modehändler Zalando, meldet Meedia . Die Plattform könnte jene Nutzer ansprechen, die für den Log-in nicht auf Facebook, Google oder Amazon als Generalschlüssel zurückgreifen wollen. Allerdings geht es auch der Allianz bei dem Convenience-Angebot um die Daten der Nutzer.

INTERNATIONAL

Amazon testet Packstation für Wohnhäuser:



Amazon will seine Paketstationen auch in Wohnhäusern unterbringen. Die Paketstation namens "The Hub" soll auch von anderen Absendern genutzt werden können, weiß The Verge . Hierzulande käme Amazon damit unter anderem den DHL-Paketkästen und Parcellock (Hermes und Co) in die Quere.

Stitch Fix vor IPO:





Stitch Fix, eines der vielleicht heißesten Start-ups in den USA rund um betreutes Shoppen, bereitet den Börsengang vor, weiß ReCode . Stitch Fix fällt unter anderem mit dem ausgefuchsten Einsatz von Daten bei der Personalisierung positiv auf und könnte 2017 einen Umsatz von einer Milliarde Dollar erreichen und dabei profitabel sein.

