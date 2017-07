Liebe Leserin, lieber Leser, Bezahlen mit dem Smartphone ist ja so gestern. Eine Firma in Wisconsin pflanzt auf Wunsch Mitarbeitern Tech-Implantate unter die Haut. Mit denen können sie dann Türen öffnen und in der Kantine bezahlen, heißt es bei USA Today. Im Deutschland von Heute kommt dagegen Google Home an. Auch das dürfte schon so einiges ändern.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Amazon steckt mehr Geld in TV-Werbung:

Unter den 15 Top-Spendern im gesamten TV-Werbemarkt befinden sich im 1. Halbjahr 2017 mit RTL Interactive und Amazon EU auch zwei E-Commerce-Anbieter. Der aktuelle Report von XAD Service sieht RTL interactive mit einem Brutto-Media-Volumen von 86 Millionen Euro für E-Commerce-Werbung dabei vor Amazon EU mit einem Brutto-Media-Volumen von 74 Millionen Euro (plus 19 Millionen Euro). Das Brutto-Media-Volumen des E-Commerce im TV wuchs im ersten Halbjahr 2017 um 1,2 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro.

Lieferschnäppchen bei Saturn:

Saturn buhlt mit einen Lieferschnäppchen um Kunden. Für nur 9,99 Euro werden neugekaufte Fernseher ab 43 Zoll und Haushaltsgroßgeräte, nicht nur nach Hause geliefert, sondern auch noch aufgestellt und angeschlossen. Das Angebot gilt stationär und für den Webshop. Für den Service muss man sonst bis zu 99 Euro bezahlen.

Paydirekt kauft sich Otto:

Endlich mal wieder eine Erfolgsmeldung vom fast schon für tot erklärten Paypal-Konkurrent der deutschen Banken. Otto kooperiert mit dem deutschen Bezahldienst Paydirekt. Andererseits: Otto hatte ja auch mal - es Ruhe in Frieden - das Bezahlsystem Yapital. Was Otto da gelernt hat: Nur Bahres ist Wahres und lässt sich laut "Süddeutsche Zeitung" den Einstieg teuer bezahlen: 10 Millionen Euro für IT-Unterstützung und etwa 3 Millionen Euro für Werbung.

Facebook bringt Marktplatz nach Deutschland: Facebook will seinen Marktplatz, der bereits Flohmarkt-Kunden in den USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland erfreut, nun auch nach Deutschland bringen, meldet der Facebook will seinen Marktplatz, der bereits Flohmarkt-Kunden in den USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland erfreut, nun auch nach Deutschland bringen, meldet der Tagesspiegel . Das dürfte vor allem Etsy und DaWanda nicht gefallen. In den Handarbeits-Gruppen bei Facebook geht schon heutzutage die Post ab.

Fettes Bußgeld für Peek & Cloppenburg:



Das Bundeskartellamt hat gegen Peek & Cloppenburg Düsseldorf und den Jacken-Spezialisten Wellensteyn wegen vertikaler Preisbindungspraktiken Bußgelder verhängt. Zu zahlen sind insgesamt rund 10,9 Millionen Euro, rund 8 Millionen davon allein von P&C, meldet die TextilWirtschaft

INTERNATIONAL

Amazon Business floriert:

Amazon Business erreicht in den USA mittlerweile eine Million Kunden. Das hat Amazon gerade gemeldet. Seit Jahresanfang verdient Amazon auch hierzulande Geld mit B2B-Kunden. Je nach Branche ergeben sich daraus für Hersteller und Handel unterschiedliche Chancen und Risiken. Details erklären Markus Fost und Robin Eckardt von der Unternehmensberatung FOSTEC & Company bei etailment

Amazon tüftelt an Augmented Reality Shopping:

Amazon hat ein Patent veröffentlicht, dass Augmented Reality Shopping mit dem Smartphone lebensechter machen soll. Ziel der Technologie ist es, die Lichtverhältnisse mit einzurechnen, um so Lichteffekte auf dem virtuellen Objekt möglich zu machen. Geekwire nennt Details.

Walmart und JD.com planen gewaltigen Rabatt-Tag:



TRENDS & FAKTEN Walmart und Chinas Online-Riese JD.com planen ein gemeinsames Schnäppchen-Mega-Event in China. Den 8.August haben sie sich dafür im Kalender rot angestrichen, meldet WWD

Google Home spricht deutsch:

Googles digitaler Assistent, die Sprachhorchbox Google Home , kommt am 8. August nach Deutschland. Der sprachgesteuerte Lautsprecher und Amazon Echo-Rivale soll 149 Euro kosten. Das dürfte alsbald so einiges in Sachen SEO und Google Shopping verändern, wenn die Spracheingabe unser Suchverhalten bestimmt.

Facebook baut Echo-Rivalen:

Facebook baut offenbar an einer eigenen Alternative zu Amazon Echo und Google Home. Die Box von Facebook soll wie Amazon Echo Look mit einem Bildschirm daher kommen und im Frühjahr 2018 zu haben sein, meldet Digitimes

Zahl des Tages:

In Deutschland nutzen 65 Prozent der Haushalte Coupons. Die Zahl nennt das Clearing-System von Acardo. Insgesamt wurden 2016 rund 18 Milliarden Coupons verteilt. Mobile Couponing, so der Report, wächst zwar, bleibt aber noch unter den Erwartungen.

Beliebtester Beitrag am Vortag: