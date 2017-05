Liebe Leserin, lieber Leser, während manch ein Berater noch philosophiert, wie die Welt nach dem Start von Amazon Fresh (kaum mehr als ein Testlauf) in Berlin aussehen könnte, werden die Numbercruncher unter den Kaufleuten längst auf die Preise von Eckartikeln geschaut haben. Und bekommen große Augen. Zwei willkürliche Beispiele: Bärenmarke Milch bei Amazon Fresh: 1,09 Euro. Bei Rewe online 1,25. Golden Toast bei Rewe:1,29. Amazon: 0,89. Und dann spart Amazon auch noch grad Millionen an Werbeetat, weil die Medienwelt samt "Bild" rauf und runter berichtet.

Für Adidas läuft es gut:

ie Umsätze über Online-Shops verbesserten sich um 53 Prozent, meldet Fashion United . Der Sportartikelhersteller will den E-Commerce-Umsatz bis 2020 auf vier Milliarden Euro steigern.



Die Muskelspiele von Adidas zahlen sich aus. Der Konzernumsatz legte im ersten Quartal um 19 Prozent auf 5,67 Milliarden Euro zu. D

Amazon gibt bei E-Books klein bei:





Umbau im Otto-Vorstand: Bei der Amazon lockert laut Handelsblatt die Auflagen für E-Book-Verleger. Amazon hatte mächtig Prügel aus Brüssel für seine Vertriebsvereinbarungen für E-Books bezogen. Darin hatte Amazon von den Verlegern gefordert, über bessere Konditionen andernorts informiert zu werden und die gleichen Bedingungen zu bekommen.Bei der Otto Group steht ein Vorstands-Umbau an. Neela Montgomery, bislang Vorständin Multichannel-Retail, geht am 1. August 2017 als CEO zur US-Tochter Crate and Barrel. Hanjo Schneider, Vorstand Services, scheidet planmäßig Ende des Jahres aus. Die Positionen sollen neu besetzt werden.

Klarstein wird persönlicher:

Peter Chaljawski, Gründer und Geschäftsführer der Chal-Tec GmbH, ist nicht nur einer der erfolgreichsten Händler auf Amazon sondern vertreibt in eigenen Shop auch gut ein Dutzend Online-Eigenmarken aus den Bereichen Home & Living, Consumer Electronics, Sound & Light, Sports & Health. Eine der größten Marken ist Klarstein für Haushaltsgeräte. Deren Webshop kommt nun in neuer Optik und besserer Usability daher. Zu den Neuerungen der Seite zählt auch die Einbindung von Produktvideos. Folgen soll eine personalisierte Start- und Produktdetailseite. Um nicht erst nach Wunschprodukten suchen zu müssen, erhalten Kunden auf sie zugeschnittene Produktempfehlungen. Die Auswahl orientiert sich an ihrem bisherigen Kauf- und Suchverhalten auf der Klarstein-Seite und deren Standort.

Boss digital schlapp:



Hugo Boss bringt es im Web nicht einmal zum Chefchen. Der Online-Umsatz sank im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 27 auf rund 20 Millionen Euro. Beim Gesamtumsatz reichte es für ein kleines Plus. Finanzen.net nennt die Zahlen.

INTERNATIONAL

Yoox Net-a-Porter mit luxuriösem Zuwachs:

Der Online-Bauchladen Yoox Net-a-porter steigerte den organischen Umsatz im ersten Quartal 2017 um etwas mehr als 19 Prozent auf knapp 515 Millionen Euro, meldet die TextilWirtschaft . Net-a-Porter.com war einst der erste Online-Shop für Luxus-Mode, ging 2015 dann mit Milliarden-Umsatz an die Yoox-Gruppe. Derzeit arbeitet der Luxushändler an einem Bestellservice per Whats App. Aktuell können die Kunden bereits mit Shopping-Beratern via Whats App kommunizieren. Dieser Service soll ausgebaut werden.

