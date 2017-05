Liebe Leserin, lieber Leser, ob Tests mit Self-Scanning oder neue Varianten bei Click & Collect - im Handel wird gerade reichlich getestet. Dabei immer im Blick: die Kosten. Doch ob sich das auszahlt? Die ja durchaus vernünftige Kostendenke führt zum Nachteil der Kunden. Die reine Lehre der Kundenzentrierung kann sich nur Amazon leisten, weil das Geld woanders verdient wird. Vielleicht muss der Handel einmal sein ganzes Modell in Frage stellen. Amazon wird in Deutschland nun auch zum Pay-TV-Anbieter. Mit Handel hat das erst einmal wenig zu tun. Auf den zweiten Blick dann schon.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Amazon plant Pay-TV-Plattform:

Amazon plant eine eigene Pay-TV-Plattform für Deutschland, schreibt DWDL . Nutzer von Amazons Prime Video sollen dann bis zu 25 zusätzliche Pay-TV-Sender einzeln dazubuchen können. Das soll die Attraktivität des Prime-Angebots steigern und stärkt damit auch das Handelsgeschäft. "Amazon Channels" gibt es in den USA bereits seit 2015.

Real denkt neu über Click & Collect nach:

Die SB-Warenhauskette Real will sein Click & Collect-Angebot möglicherweise bundesweit ausrollen. Derzeit gibt es die Abholung an acht von rund 280 Real-Standorten. Die vorerst gestoppte Lieferung könnte in Metropolen wiederbelebt werden - mit Kommissionierung in den Märkten. Im Online-Geschäft erreicht Real inzwischen seit der Übernahme von Hitmeister einen "signifikant dreistelligen Millionenbetrag" mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten. Details weiß die Lebensmittel Zeitung

Cross-Channel bei Marc O’Polo:

Marc O’Polo registrierte 2016 rund 100.000 Cross-Channel-Transaktionen via Click-&-Collect oder In-Store-Bestellung. Die Zahl nennt Felix Kreyer, Geschäftsführer Digital & Multichannel bei Marc O’Polo, im lesens- und hörenswerten Interview bei Kassenzone.de . Dort äußert er sich auch zu anderen Optionen in Sachen Vernetzung und strategischen Überlegungen.

Lidl testet Shop & Go:

Lidl testet in Lissabon eine amputierte Variante ala Amazon Go. Kunden scannen die Waren mit der App Lidl Shop & Go, dürfen dann durch eine Kasse ohne Schlange, beenden den Einkauf mit einem Finger-Touch und halten den dann erscheinenden QR-Code an ein Lesegerät. Bezahlt wird bar oder per Karte – Mobile Payment kann die App noch nicht, weiß die Lebensmittel Zeitung . Auch andere Handelsketten testen derzeit Self-Scanning.

Lidl verkauft bei Alibaba:

Lidl soll ab Ende kommender Woche offiziell mit seinem Online-Shop auf der Alibaba-Plattform Tmall Global loslegen. Der Discounter setzt dabei vor allem auf Eigenmarken, weiß die Lebensmittel Zeitung

eBay Kleinanzeigen wirbt mit YouTube-Stars:



eBay trommelt mit YouTubern für seinen Kleinanzeigen-Markt. In einer fiktiven WG (Agentur TLGG) zeigen die Youtuber "KleinaberHannah" und "Die Junggesellen" die Alltags-Abenteuer beim Einrichten und Ausmisten bei YouTube

INTERNATIONAL

Amazon Go kommt näher: Amazon läuft sich für den Start von Amazon Go in Europa warm. Zeichen dafür: Der Online-Riese hat sich Slogans wie „No Lines. No Checkout. (No, Seriously.)“ schützen lassen, meldet Bloomberg . Mit den Slogans wirbt Amazon in den USA für seinen kassenlosen Supermarkt.

Target steigt bei Casper ein:

Die US-Supermarktkette Target soll an einer Übernahme des Matratzen-Startups Casper für eine Milliarde Dollar interessiert gewesen sein. Nun macht man es wohl einen Nummer kleiner und steigt laut Recode als Investor ein. Fest steht: Casper zeigt sich künftig mit seinen Matratzen in den Shops.

Führungswechsel bei LeShop:



TRENDS & FAKTEN Dominique Locher übergibt beim Schweizer Online-Supermarkt LeShop im August die CEO-Rolle an Urs Schumacher. Er kommt von der Migros-Genossenschaft Neuenburg-Freiburg, nachzulesen bei Carpathia

Mehr Feature für Android Pay:

Google will Android Pay mit einer Schnittstelle aufrüsten, die die Bezahlung mit registrierten Kreditkarten erleichtert. Außerdem sollen sogenannte Targeted Offers möglich sein, mit denen Händler den Nutzern Werbung und Angebote abhängig vom Standort "zufunken" können.

Burger und Pizza bei Facebook bestellen:

Facebook testet in den USA zusammen mit Deliver.com und Slice einen „Order-Food“-Button. Nach dem Klick werden dem Nutzer einer Reihe von Restaurants angezeigt. Die Bestellung von Burger, Pizza und Co findet dann vollständig auf Facebook statt, weiß Techchrunch . Anbietern wie Lieferhelden und Co wird das wenig schmecken.

Uber vermittelt Logistik-Aufträge:

Taxi-Schreck Uber will mit UberFreight jetzt auch Fahrern und Speditionen Lieferaufträge per App vermitteln.

Beliebtester Beitrag am Vortag: