Liebe Leserin, lieber Leser, Luxus-Mode, hieß es lange, verkauft sich nicht im Web. Das ist längst anders. Nur noch wenige scheuen die digitalen Regale. Darunter das Edel-Label Chanel. Das könnte sich nun womöglich ändern. Doch noch schwört man Abstinenz. Vielleicht gedenkt man dort einem Bonmot von Coco Chanel: "Eleganz ist Verweigerung".

Chefwechsel bei Rakuten: Managementwechsel gab es auf dem Marktplatz



Ex-eBay-Deutschlandchef wechselt zu Tom Tailor: Ex-eBay-Deutschland-Chef Stefan Wenzel wechselt zum Modeanbieter Tom Tailor. Er tritt dort als Global Vice President Digital an. Ein Titel mit Wucht. Der dürfte auch die Erwartungen an Wenzel ausdrücken. Managementwechsel gab es auf dem Marktplatz Rakuten, so etwas wie der HSV der Marktplätze, gefühlt fast so viel wie Superpunkte. Nun sind Guido Schulz sowie Frank Hümmer neue Geschäftsführer für Deutschland. Das neue Führungsduo bringt immerhin eine lange Treue zum Hause mit. CEO Shinji Kimura soll globale Aufgaben übernehmen.

ProSiebenSat.1 unterstützt das Kaufhaus des Testens:

Natürlich ist das „Kaufhaus des Testens“ ein toller Ansatz. Das macht es auch wert, die Plattform KaDeTe durch den ProSiebenSat.1 Accelerator zu unterstützen. Die Idee, Startups mit ihren Waren beim Produktlaunch zu helfen, bevor sie so richtig im Handel angekommen sind, ist eiun tolles Ding. Wenn auch längst nicht mehr das Ding des Jahres. Das war es circa 2016, als Amazon sein Konzept "Launchpad" startete. Aber sicher kann ProSiebenSat.1 KaDeTe auch in ein paar unverkaufte Werbeblöcke pumpen und ein paar Dinge aus seiner Erfindershow so hebeln.

BicMac mobil:

McDonald's Deutschland startet eine neue App und legt damit den Grundstein für den Einstieg in den E-Commerce. Die App erlaubt unter anderem mobiles Bestellen und Bezahlen. Zudem soll es individualisierte Coupons geben.

Koffer24 wird modernisiert:





ING Diba befreit Rocket Internet von Kreditmarktplatz: "Rocket Internet wird Lendico endlich los!" applaudiert Deutsche-Startups. de leicht ironisch. Den Online-Kreditmarktplatz, mit dem Rocket nie so recht glücklich wurde, kauft ING Diba. Koffer24, einer der alten Heroen im Internethandel, gönnt sich eine Modernisierung des Webshops. Die Plattform verkauft seit 1998 Koffer, Taschen und Ranzen online. Nun soll die Agentur Shopmacher den Shop technologisch optimal aufstellen.

INTERNATIONAL

Chanel turtelt mit Farfetch:

Farfetch, Luxus-Onlinehändler aus Großbritannien, kann sich über Chanel als Partner freuen. Das Nobel-Label steigt in ungenannter Höhe ein. Bemerkenswert ist der Einstieg auch, weil es Chanel bislang nur im Kosmetik-Segment online gibt. Die Beteiligung an Farfetch könnte auch in Sache Mode auf eine digitale Offensive hinweisen. Doch die "Welt" hat da ihre Zweifel. Laut Bruno Pawlowski, Geschäftsführer der Chanel-Modesparte, wolle man gemeinsam mit der Onlineplattform für Designermode nur an digitalen Innovationen arbeiten.

Wechselnde Manager aus dem Handel und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen übernehmen im wöchentlichen Wechsel jeweils zwei Tage lang den Twitter-Account von etailment Unser Gast am Dienstag und Mittwoch ist Andre Alpar . Er ist einer der Kenner, Experten, Fachmänner, Spezialisten, Profis, Ninjas, Asse, Autoritäten, Koryphäen in Sachen SEO und dank einer langen Historie bei Rocket Internet, Zalando und Performics ein Kenner der Online-Marketing-Szene.

Kunden wollen digitale Services:

WLAN? Check! Warenverügbarkeitsprüfung? Check! Mobiles Bonusprogramm? Check! Wenn Händler diese Punkte im Laden bieten, stellen sie schon eine Menge Kunden zufrieden. Denn die wollen digitale Services und vor allem WLAN im stationären Handel. Detaillierte Zahlen zu den digitalen Wünschen der Kunden hat Bitkom ermittelt (pdf).

Lesetipp des Tages:

Mehr als 50 Jahre liegen zwischen Beraterlegende Roland Berger und Start-up-Unternehmer Tarek Müller (About you). Ein lesenswertes Interview der "Wirtschaftswoche" über Wertschätzung, Etikette und Kommunikation im Wandel der Zeit.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Die Internationalisierung des Geschäfts sollten Händler am besten mit Bedacht und schrittweise betreiben. Exakte Kalkulation ist dabei genauso notwendig, wie auf die Rückmeldungen der Kunden zu achten. Und damit die Sache nicht von Anfang an ein Reinfall wird, sind ein paar Besonderheiten zu beachten

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen.