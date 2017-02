Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Wenn ein Start-up auf einer Bühne um Investorengelder pitcht, dann muss es in der Regel schnell gehen. Mit Zeitlimit. Zack, zack, zack. Die Finnen haben eine Variante des Start-up-Pitch, die selbst die "Höhle der Löwen" wie ein Kaffeekränzchen wirken lässt. Dort gibt es das Polar Bear Pitching. Ein Zeitlimit gibt es nicht. Aber die Teilnehmer stehen im eiskalten, teils gefrorenen Wasser der Ostsee. Zu sehen wieder am 14. und 15. Februar. Mit Livestream für die warme Stube.

Mit „Shop the Hashtag“ hat eBay für seinen Luxusmarken-Bereich "Luxury Vintage" ein neues Feature eingeführt. Kunden können damit ihre Lieblings-Looks von Instagram- und Facebook-Beiträgen direkt bei eBay nachshoppen oder auch eigene Outfits posten. Der Nutzer postet auf dazu auf Facebook oder Instagram ein Foto mit dem Artikel, versieht es mit dem Hashtag #eBayLuxuryVintage und wird nach Einwilligung auf die Landingpage von „Shop the Hashtag“ bei eBay geführt. Da soll er mithilfe von automatisierter Produkterkennung dann sein Schätzchen kaufen können.

Amazon-CEO Jeff Bezos hat via Twitter einen Bericht des Boulevard-Blatts "New York Post" massiv dementiert, dass man in einem weiterentwickelten vollautomatisierten und zweistöckigen "Amazon Go"-Supermarkt mit drei Mitarbeitern auskomme und 20 Prozent Rendite erwirtschaften könne. "If anybody knows how to get 20% margins in groceries, call me!", schrieb Bezos via Twitter