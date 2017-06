Datenmanagement

Saubere Daten - Diese Standards muss jeder Händler kennen

Was haben Heimatfilme und Barcodes gemeinsam? Ganz einfach. Sie funktionieren schwarz-weiß. Und beide sind damit erfolgreich. 13 Ziffern und vertikale schwarze Striche auf weißem Grund haben Warenwirtschaft, Logistik und Datenmanagement revolutioniert. GS1 Germany ist "the Master of the Codes" und sorgt für Verwaltung und Vergabe der Codes.