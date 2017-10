Liebe Leserin, lieber Leser, Alibaba investiert in ein asiatisches Start-up für Gentests. Als Nebenbei- Science-Fiction-Autor ("Gebete an die Cloud") möchte ich mir gar nicht vorstellen, warum eine Handelsplattform das tut. Ein Amazon-Patent für eine Drohne als fliegende E-Tankstelle wirkt da irgendwie griffiger. Ganz andere Zukunftsträume verfolgt dagegen das Otto-Start-up About you.

About You liebäugelt mit Börsengang und neuen Investoren:

Die Otto Group sucht Investoren für ihre Mode-Hoffnung About You und schließt laut "Börsen-Zeitung" auch einen späteren Börsengang nicht aus. Nachdem vor rund einem Jahr Seven Ventures und German Media Pool mit einer Minderheitsbeteiligung eingestiegen sind, soll Goldman Sachs derzeit nach weiteren Kandidaten suchen helfen. About You will den Umsatz bis 2022 auf eine Milliarde Euro steigern. In diesem Jahr strebt About You 250 bis 280 Millionen Euro Umsatz an.

Rewe pflügt Gartenliebe unter:

Rewe-Chef Lionel Souque will sparen, muss sparen, vermutlich weil die geldverschlingende Digitalisierung gegenüber den selbstständigen Kaufleuten der Genossenschaft nicht länger durchzusetzen ist und man 200 Sky-Märkte und 60 Kaiser’s-Tengelmann-Filialen verdauen muss. Dafür wird nun Gartenliebe.de unter die Erde gepflügt, auf das bei der Rewe sowieso nie jemand so recht Lust zu haben schien.

Neuer Deutschland-Chef für C&A:



Nach Europa-Chef Alain Caparros, ehemals Rewe, kommt auch der nächste Spitzenmanager bei C&A aus der Lebensmittelbranche. Mohamed Bouyaala, zuletzt Geschäftsführer des Gastronomie-Großhändlers Transgourmet in Polen, wird neuer Deutschland-Chef von C&A.

INTERNATIONAL

Eigene Matratze von Amazon?:

Steigt Amazon mit einer Eigenmarke ins Matratzengeschäft ein? Das glaubt zumindest Casper-CEO Philip Krim , der mit seinem Start-up und der One-fits-All-Matratze selbst den Markt nervös gemacht hat.

Asos wächst rasant:

Asos (pdf) setzt mit einer kräftigen Umsatz- und Ergebnissteigerung ein Ausrufezeichen. Die Umsätze im abgelaufenen Geschäftsjahr stiegen um 27 Prozent auf 1,9 Milliarden Pfund, der Gewinn vor Steuern stieg um 145 Prozent auf rund 80 Millionen Pfund. Die Zahlen lassen die Otto-Töchter und sogar Zalando blaß aussehen. Asos legte vor allem im Ausland zu (plus 47 Prozent). Im britischen Heimatmarkt reichte es für 16 Prozent Zuwachs. In London startete Asos, das zuletzt massiv in Technologie investierte, kürzlich Same Day Delivery.

Amazon drückt Handmade aggressiv in den Markt:

Amazon greift in Kanada aggressiv die Handarbeitsplattformen an. Um die Szene auf die eigene Plattform zu locken, verlangt der Online-Riese auf "Amazon Handmade", dem Marktplatz für Kunsthandwerk, von den Verkäufern bis 2019 keine Verkaufsgebühren

Amazon-Patent für fliegende E-Tankstelle:



TRENDS & FAKTEN Amazon hat ein Patent für eine Drohne beantragt, die einen Akku trägt, mit dem dann während des Flugs Elektro-Autos aufgeladen werden sollen. Das dürfte aber eher eine jener Ideen sein, mit der man seinen Investoren zeigen will, wie super-innovativ man sein kann.

Mega-Finanzierung für Magic Leap:

Magic Leap sammelt in einer Finanzierungsrunde weitere 500 Millionen Dollar ein. Damit hat das Start-up, das noch nicht einmal ein richtiges Produkt vorweisen kann, bislang rund 2 Milliarden Dollar eingesammelt - mit ein paar technischen Kunststückchen und dem Versprechen ein revolutionäres System rund um Mixed Reality und VR/AR-Apps zu liefern.

Facebook schafft Platz für die Vita:

Facebook testet ein Lebenslauf-Feature und will damit LinkedIn Konkurrenz machen. TNW weiß, wie das aussehen soll.

Zahl des Tages:

69 Prozent der US-Kunden haben in den vergangen 6 Monaten ein Modeprodukt bei Amazon gekauft. Das sagt eine neue Studie . Gekauft werden bei Amazon aber eher Textilien im Niedrigpreissegment, mit Premium-Fashion tut sich Amazon noch schwer. Man sollte daher auch hierzulande nicht glauben, dass Zalando nun vor den Fashion-Offensiven zittern muss. Das kommt zwar noch, aber gegenwärtig dürfte Amazon eher im Kundensegment von Tchibo und anderen Billigheimern im Massenmarkt wildern.

