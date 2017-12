Liebe Leserin, lieber Leser, Media-Markt wirbt gerade mit Zwergen. Wir denken da direkt an Heinzelmännchen. Der Sage nach verrichteten sie nachts, wenn die Menschen schliefen, deren Hausarbeit. Viel zu wenig wurde ihnen gedankt. Und dann denken wir an all die fleißigen Paketboten. Schenken Sie ihnen gerade in den kommenden Tagen mal ein freundliches Wort oder mehr. Guten Montag.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Militaria bei Real und Amazon:

Ärger für Real, aber auch Amazon nachdem der Satiriker Jan Böhmermann via Twitter öffentlich machte, dass über den Marktplatz ein "Tropenhelm Afrikakorps" verkauft wird. Bei Real gibt es dazu sogar einen passenden "Wehrmachts Hosengürtel" Real hat die Kopfbedeckung im Devotionalien-Look mittlerweile entfernt. Bei Amazon ist er noch zu haben. Die Wehrmachts-Artikel dürften sich vermutlich sogar noch am Rand der Legalität bewegen. Trotzdem kann einem beim Verkauf dieser Dinge der Hut hoch gehen.

Media-Markt feiert die Gartenzwerge:

Statt rührender Weihnachtsfilme setzt Media-Markt in seiner Kampagne auf animierte Gartenzwerge im Zipfelrausch . "Es wird gesoffen, geflirtet und die Einrichtung geht zu Bruch. Aber am Ende haben - getreu dem neuen Markenslogan - alle viel Spaß gehabt", fühlt sich Horizont von der Kampagne (Agentur: Zum roten Hirschen) gut unterhalten. Die digital massiv verlängerte Kampagne nutzt auch Facebooks neuen Augmented-Reality-Filter. Mit dem können sich Fans selbst zu Gartenzwergen machen.

DHDL ist für QVC ein Top-Deal:

QVC macht gute Geschäfte mit DHDL-Produkten. Mehr als 455.000 verkaufte Produkte und über 12.000 Neukunden bescherte die Kooperation mit Investor Ralf Dümmel aus der TV-Show "Die Höhle der Löwen" dem Unternehmen.

Toom arbeitet an Online-Shop:

Die Rewe-Tochter Toom arbeitet an einem Online-Shop mit Versandlösung. Zunächst will Toom aber erst einmal das Click & Reserve-Angebot ausbauen. Noch gibt es nämlich Hürden bei der Harmonisierung der technischen Systeme, heißt es in der Lebensmittel Zeitung

Lidl legt mit Klum online los:

Den Verkauf der #LETSCELEBRATE-Kollektion von Lidl und Heidi Klum, der heute in den Filialen startet, hat Lidl bereits Ende vergangener Woche im Online-Shop losgetreten. Lidl spricht von einem erfolgreichen Start. Gerade im Niedrigpreissegment dürften sich Händler also weiter mehr Sorgen über die textilen Marktanteile der Discounter machen, als über einer Amazon-Fashion-Offensive.

eBay startet Themenwelten:





- ANZEIGE -

Erfolgreicher mit einer durchdachten Omnichannel-Strategie: Der „naive“ Kunde war gestern. Wer heute einkauft, kommt mit ganz anderen Erwartungen, Tools und Wünschen. Nur wenige Einzelhändler haben darauf bereits die passende Antwort. Zwar entscheiden sich immer mehr Händler für die Umsetzung einer ganzheitlichen Omnichannel-Strategie, dennoch ist Europas Einzelhandel noch nicht optimal auf die Zukunft eingestellt – zu diesem Ergebnis kommt der eBay zeigt seinen Kunden jetzt auch auf dem deutschen Marktplatz Themenwelten, weiß Wortfilter . Basierend auf strukturierten Daten und Einkaufsvorlieben werden Produktgruppen nach unterschiedlichen Kriterien sortiert und sollen so ein personalisiertes Shopping-Erlebnis simulieren.- ANZEIGE -Der „naive“ Kunde war gestern. Wer heute einkauft, kommt mit ganz anderen Erwartungen, Tools und Wünschen. Nur wenige Einzelhändler haben darauf bereits die passende Antwort. Zwar entscheiden sich immer mehr Händler für die Umsetzung einer ganzheitlichen Omnichannel-Strategie, dennoch ist Europas Einzelhandel noch nicht optimal auf die Zukunft eingestellt – zu diesem Ergebnis kommt der IDC-Bericht: Making Your Omni-Channel Strategy a Reality

INTERNATIONAL

Walmart-Patent bringt das Ladenregal ins Haus:

Walmart toppt gerade alle schrägen Amazon-Patente wie Liefer-Pipelines zum Haus mit der Patent-Lösung , Ladenregale direkt in der Wohnung des Kunden anzubringen. Die werden von außen befüllt, lassen sich nur auf Bestellung öffnen und könnten vor allem haltbare Artikel dauerhaft bevorraten. Quasi eine Art Mini-Bar im Haus aus der man den regelmäßig benötigte Dinge entnehmen kann.

Amazon "Treasure Truck" startet in Großbritannien:

Amazon rollt seinen Schnäppchen-LKW "Treasure Truck" nun auch in Großbritannien aus. Zunächst soll er unter anderem in London und Manchester an den Start gehen. Der Treasure-Truck verkauft seit 2015 in den USA Sonderangebote am Straßenrand. Seine Tour, mit jeweils nur einem speziellen Angebot, kündigt der Treasure-Truck per App an.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Einer der ersten Termine für etailment in 2018 ist der neue Branchenkongress LZ Open. Aber es steht noch einiges mehr an spannenden Kongressen, Messen und Events im kommenden Jahr auf dem Plan. Wer jetzt schon seine Event-Termine für 2018 planen will, für den haben wir hier eine gut sortierte Übersicht.

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei iTunes - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast bei iTunes abonnieren und keine Folge verpassen.