Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Faszinosum China. Die Kunden dort kaufen wie jeck Alpecin-Shampoo auf der Alibaba-Plattform Taobao. Aber nicht vom Hersteller oder etablierten Händlern. Stattdessen kaufen Privatleute massenweise in deutschen Filialen ein, zeigen per Original-Kassenzettel, dass das Produkt aus deutschen Landen kommt, machen dann bei Taobao das Geschäft. Diese verrückte Geschichte erzählt die WAZ. Markt und Kunden in China erklärt unser aktuelles Whitepaper.

Alibaba plant Logistikzentrum in Europa:

Die Bedrohung Alibaba rückt näher an die deutschen Händler heran. Der chinesische Online-Riese will ein Versandcenter in Europa bauen. Möglicher Standort: Bulgarien, meldet Golem . Auch deutsche Kunden der Plattform könnten von dort beliefert werden.

Großes Stühlerücken bei Weltbild:

Weltbild macht Druck - beim Drucken jeder Menge neuer Visitenkarten (vermutlich). Christian Sailer hat zu Jahresbeginn den Job als CFO übernommen. Er war zuvor unter anderem CFO/CCO bei A.T.U. und gab 2016 ein kurzes Gastspiel bei der Versendergruppe Walz. Angela Schünemann verantwortet ab Februar als Geschäftsführerin das Ressort Markt und Programm, samt Multi-Kanal-Marketing und -Vertrieb, Category Management Media und Non-Media, Kooperationen und Marktplatz Weltbild, Tolino, Weltbild Editionen sowie PR und Kommunikation. Sie bekommt also eine XL-Visitenkarte (vermutlich). Sie ist schon seit fast 30 Jahren in verschiedenen Positionen in der Weltbild-Gruppe. Patrick Hofmann verantwortet weiterhin als Geschäftsführer das Ressort Operations, also Logistik, Filialmanagement, IT, HR. Er bekommt keine neue Karte (vermutlich).

HSE24 holt Meyer ins Marketing:

Beim Homeshopping-Anbieter HSE24 übernimmt ab Februar 2017 Bernd Meyer den Geschäftsleitungsbereich Marketing & Creation. In der neu geschaffenen Position verantwortet der 50-Jährige künftig die Bereiche Programm, Creation & Design sowie Marketing. Bernd Meyer berichtet an Jan Schulze, Geschäftsführer Merchandising & Marketing (CMO). Frühere Stationen von Mayer waren die eurotrade Flughafen München Handels-GmbH, K&L Ruppert und Peek & Cloppenburg.

Payback wächst mit Dehner:



Kunden können jetzt auch bei Garten-Center-Betreiber Dehner Payback-Punkte sammeln. Das Loyalty-Programm erreicht inzwischen 28 Millionen Kunden.

INTERNATIONAL

Amazon kündigt 100.000 neue Jobs an:

Ein Bonbon für den künftigen US-Präsidenten Trump, dem Alibaba eine Million (!) neue Jobs versprochen hat? In den kommenden 18 Monaten will Amazon 100.000 neue Jobs schaffen. Das Gros der Jobs dürfte jedenfalls in den Fulfillment-Centern entstehen. Einige neue Objekte stampft Amazon in den USA derzeit ohnehin aus dem Boden.

eBay startet Echtheitsprüfung:



eBay startet mit "eBay Authenticate" ein Marken-Authentifizierungs-Programm. Es soll Käufer vor Fälschungen schützen. Kunden können die Echtheit der Produkte vor dem Kauf überprüfen lassen. Der Haken: Händler können den Service gegen Gebühr anbieten. Wenn sie das nicht tun, können Kunden die Echtheitsprüfung gegen Gebühr buchen. Zunächst will eBay das Angebot bei Mode erproben und kommt damit den Re-Commerce-Anbietern im Fashion-Segment ins Gehege.

TRENDS & FAKTEN

Daimler investiert in Starship Technologies:

Mercedes Van Roboter Starship Technologies, Hersteller autonomer Lieferwägelchen, sammelt in einer Finanzierungsrunde 17,2 Millionen Dollar ein. Der Hersteller, der seine Bollerwagen 2.0 hierzulande unter anderem mit Hermes und Media-Saturn in der freien Wildbahn erprobt, bekommt das Geld von Daimler, Shasta Ventures, Matrix Partners, ZX Ventures, Morpheus Ventures, Grishin Robotics und Playfair Capitaraises, schreibt Tech.eu Mercedes-Benz entwickelt bereits einen Lieferwagen, der gleich mehrere der kleinen Lieferroboter auf die Reise schicken kann.

Jeder Dritte shoppte Weihnachten mobil:





Pro Bestellung mussten Marketer im Online-Weihnachtsgeschäft rund 7,20 Euro in Suchmaschinenwerbung investieren. Mit 102 Euro lag der Durchschnitts-Warenkorb dabei etwas niedriger als im Vorjahreszeitraum mit 111 Euro. Das sind nur einige Ergebnisse der aktuellen Customer Journey Analyse „Xmas-Shopping 2016“ von intelliAd Media . Für die Studie analysierte das Münchner Technologieunternehmen branchenübergreifend über 1,9 Millionen deutsche Onlinekäufe in repräsentativen Produktindustrien. 35 Prozent aller Einkäufe erfolgten demnach im Online-Weihnachtsgeschäft bereits über mobile Endgeräte.

