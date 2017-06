Liebe Leserin, lieber Leser, so richtig überraschend kam dieser Schritt nicht. Nach Kritik und Schlagzeilen rund um die Unternehmenskultur und seinen Führungsstil nimmt sich Travis Kalanick eine unbefristete Auszeit als CEO von Uber. Markenexperten glauben, dass der Rückzug gar etwas spät kommen könnte, um dauerhaften Schaden von der Marke Uber abzuwenden. Weitere News nach dem Klick.

Alles neu bei Delinero:





Am Online-Feinkostshop von Gruner + Jahr wird deutlich gearbeitet. So wurde das Sortiment überarbeitet und online werden neue Inhalte und ein neues Design präsentiert. Bei der Inszenierung der rund 3.000 Lebensmittel und dem Storytelling werden die Mitarbeiter von „Essen&Trinken“ unterstützen. Der Relaunch wird von einer eigenen Werbekampagne begleitet. Das berichtet Horizont . Im Interview mit der Lebensmittelzeitung bietet der Geschäftsführer Daniel Olesen-Fett von den Zukunftsplänen des Unternehmens.

HSE24 bleibt auf Wachstumskurs:

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Unternehmensgruppe einen Nettoumsatz von 754 Mio Euro. Über ein Viertel davon konnte HSE24 in Deutschland, Österreich und der Schweiz über E-Commerce erreichen. Fast 60 Prozent aller Neukunden gewinnt das Unternehmen inzwischen online. Die Gruppe verzeichnet inzwischen insgesamt 2 Mio aktive Kunden, was einer Steigerung von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Personalisierte Paketbeileger bei Galeria Kaufhof:

Das Münchener Start-up Adnymics stattet Galeria Kaufhof mit personalisierten Paketbeilagen aus. Basierend auf Geschlecht und Kaufhistorie liegt ausgewählten Bestellungen in Zukunft eine achtseitige Broschüre bei, die passende Produkte für den nächsten Einkauf empfiehlt. Die Broschüre verknüpft auch Online und Offline, denn sie weist auf aktuelle Aktionen in der nächstgelegenen Filiale hin.

MyTheresa mit neuem Logistikzentrum:

Der Online-Händler für Luxusmode MyTheresa hat in Kirchheim-Heimstetten ein neues Logistikzentrum eröffnet. Wie die TextilWirtschaft schreibt, ist der neue Standort um 60 Prozent größer und bietet auf vier ebenen insgesamt 32.000 Quadratmeter Regallagerfläche. Der neue Stützpunkt ist nicht nur größer, sondern soll auch die Kommissionierung der Waren beschleunigen. So wird eine eigens für das Unternehmen entwickelte App eingesetzt. Damit sieht sich das Unternehmen für die Zukunft gerüstet, um weiter wachsen zu können.

Amazon plant den Einstieg in den Autohandel:

Automobilbranche und Manager Magazin berichten davon, dass Amazon offenbar in den Handel mit Neuwagen einsteigen will. Dazu soll bereits hochkarätiges Personal angeworben worden sein. So scheint der Autoindustrie-Experte Christoph Möller, vorher bei der Unternehmensberatung Oliver Wyman, bereits intensive Gespräche mit Herstellern zu führen.

Gesichtsanalyse bei Real unbedenklich:

Das System zur Gesichtserkennung, das Real testweise in rund 40 Märkten einsetzt, um darauf aufbauend Werbung per digital Signage einzuspielen, ist nach Ansicht der bayerischen Datenschützer unbedenklich. Wie die TextilWirtschaft berichtet, hatten sich die Bayerischen Datenschützer für zuständig erklärt, da der von Real beauftragte Dienstleister seinen Sitz in Augsburg hat. Da das System keine biometrischen Daten dauerhaft speichere oder übermittle, wird das Verfahren als rechtskonform eingeschätzt.

Neue Fashion-Community dropAstyle startet:



Keine Models, sondern Menschen mit Durchschnittsmaßen präsentieren ihre Outfits. Das ist das Konzept der neuen Fashion-Community. Die Kunden können sich einen „Stylebuddy“ suchen, der ihnen äußerlich ähnelt und sich von dessen Outfits inspirieren lassen. Über die Verlinkungen zu Onlineshops lassen sich die Stücke dann auch gleich erwerben. Für Blogger und Modebewusste bietet das Portal die Möglichkeit, an den Verkäufen zu partizipieren. Wer sich als „Stylebuddy“ zur Verfügung stellt, erhält von den Transaktionen eine Provision, wenn sich Besucher für ein Outfit entscheiden.

INTERNATIONAL

Farfetch übernimmt Style.com:

Das Portal wurde vor 15 Jahren als Online-Auftritt der US-Ausgabe von Vogue an den Start gebracht. Erst vor einem Jahr hatte Condé Nast angekündigt binnen vier Jahren 100 Mio US-Dollar in das Format investieren zu wollen. Nun soll die Vermarktung sämtlicher Online- und Social Media-Aktivitäten über den Luxus-Online-Händler laufen. An Farfetch ist auch das Verlagshaus Condé Nast beteiligt. Gestern wurde darüber berichtet, dass Farfetch einen IPO anstrebe. Die URL von Style.com wird jedenfalls bereits auf die Seite des Retailers umgeleitet, wie die TextilWirtschaft schreibt.

Best Buy mit Try-Before-Buy-Option:

Wie RetailDive berichtet, plant die Kette Best Buy in den USA offenbar den Start einer Option, mit der Kunden Produkte wie Kameras, Audiozubehör oder Fitness-Tracker zunächst einmal ausprobieren können, bevor sie sich zum Kauf entschließen. Das funktioniert technisch über eine Weiterleitung an das Start-up Lumoid. Dort können die Kunden den gewünschten Artikel mieten. Entschließen sie sich zum Kauf, erhalten Sie 20 Prozent der Leihgebühren zurück, die dann auf den Kaufpreis angerechnet werden.

Alibaba startet Marktplatz für Auslands-Chinesen:

Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, ist Tmall World in Singapur, Malaysia, Hong Kong und Taiwan online gegangen. Ziel ist es, die 100 Millionen im Ausland lebenden Chinesen als Kunden zu gewinnen. Herstellern und Marken bietet Alibaba bei der Gewinnung der Auslandschinesen auf den jeweiligen Markt zugeschnittene Unterstützung bei Logistik, Payment und Lokalisierung an.

TRENDS & FAKTEN

Kunden wollen mehr Tech-Tools:

Eine Befragung in den USA, die Retaildive zitiert , ergab, dass sich die Kunden sich dort verstärkt den Einsatz von Technik wünschen, um bequemer und besser einzukaufen. Dazu gehören beispielsweise jede Art von Selbstbedienungsterminals. Unter den Unternehmen, die von der Kundschaft als gelungene Beispiele gesehen werden, gehören McDonald's und auch Walmart.

