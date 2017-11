Liebe Leserin, lieber Leser, mit dem "Black Friday" steht der ein harter Preiskampf vor der Tür. Er könnte noch härter werden. Amazon greift tief in die Taschen, um die Preisführerschaft zu zementieren und denkt sich dabei auch ungewöhnliche Maßnahmen aus. Es gibt Händler, die dabei mithalten wollen - oder zumindest dagegen halten wollen. Auf diesem Schlachtfeld aber kann man nur verlieren. "Wahrhaft siegt, wer nicht kämpft", wusste schon der große Sunzi.

Amazon Fresh könnte noch im November in München starten. Das glaubt man bei der Lebensmittel Zeitung. Frische liefert Amazon derzeit in der Region via Prime Now. Partner ist dabei unter anderem die Supermarkkette Feneberg.