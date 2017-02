100 Millionen Euro hatte sich Mister Spex einmal für 2015 vorgenommen. Mit knapp 80 Millionen Euro bleibt man nun doch deutlich unter der PR-tauglichen Marke, wundert sich Exciting Commerce . Das Plus von fast 40 Prozent in den gerade veröffentlichten Bilanzzahlen von 2015 ist gleichwohl ordentlich. In den Umsätzen sind auch die Übernahmen in Skandinavien enthalten. Bereinigt steht ein Umsatz von 60,9 Millionen Euro in den Büchern. Trotz der Umsatzerhöhung stieg der Verlust in 2015 auf 4,63 Millionen Euro.