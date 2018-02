Liebe Leserin, lieber Leser, mehr und mehr wird klar, dass Online nicht der Schuster ist, der bei seinen Leisten bleibt. Pure Player eröffnen Läden, Amazon macht immer mehr in Filialen und nun will Privatzimmer-Vermittler Airbnb auch edle Hotelzimmer und Luxus-Wohnungen über seine Plattform anbieten. Die Tech-Titanen wildern also mehr und mehr in klassischen Domänen. Gut besohlt mit dem digital gesammelten Wissen um den Kunden. Wissen, sagt ein Sprichwort, ist wertvoller als Geld, schärfer als ein Säbel und mächtiger als eine Kanone.

HSE24 testet Curated Shopping:

Der Homeshopping-Kanal HSE24 bietet ab März testweise Curated Shopping an. Nach einer Fragerunde bekommt der Kunde ein Stil-Profil und darauf basierend eine - hoffentlich - passende Mode-Box zugeschickt.

P7S1 legt im Commerce deutlich zu:





DHL sucht Platz für neues Paketzentrum: DHL sucht nach Gewerbeflächen für eines neuen Paketzentrum im Raum Bayreuth . Angesichts eines Paketzuwachses von fünf bis zehn Prozent pro Jahr durch den Onlinehandel braucht DHL mehr Fläche. Thomas Ebeling, scheidender CEO von ProSiebenSat.1 , hinterlässt seinem Nachfolger Max Conze (ab Juni) ein schönes Plus von rund 6 Prozent mehr Gewinn (471 Millionen Euro) und ein Umsatzplus von 7 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Das Ebitda stieg um drei Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Auffälligster Wachstumsposten ist der Bereich Digital Ventures & Commerce (beispielsweise die Nucom Group mit Verivox, Amorelie und Flaconi) mit einem Zuwachs von 30 Prozent auf 996 Millionen Euro. Conze ist übrigens Ex-CEO des Staubsaugerherstellers Dyson. Horizont schildert seine Bilanz. Dazu gesellt sich auch ein neuer Partner. Das US-Investmenthaus General Atlantic übernimmt 25,1 Prozent der Anteile an der Nucom Group.

INTERNATIONAL

Amazon Go eröffnet weitere Filialen:





Laut Recode plant Amazon sechs neue vollautomatische kassenfreie Amazon Go-Filialen. Darunter einer weitere Filiale in Seattle sowie einen Store in Los Angeles. Sollten sich die Zahlen bewahrheiten, wäre der rasche Roll-out ein deutliches Signal, dass es Amazon mit der Automatisierung des Handelsgeschäftes und der Flächenexpansion ernster ist, als manch einer bislang gedacht hat.

Wayfair stolpert:

Möbelanbieter Wayfair hat vergangenes Quartal eine deutlich zweistellige Umsatzsteigerung auf rund 1,4 Milliarden Dollar verbucht. Das klingt weniger gut, wenn man auf einen von 44 auf 72 Millionen Dollar gestiegenen Verlust gegen über dem Vorjahreszeitraum schaut. Die Steigerung der aktiven Kundenzahl um 33 Prozent und der leicht höhere Warenkorb sind also - ebenso wie das internationale Geschäft - teuer erkauft.

Spar plant weitere Abholboxen:



TRENDS & FAKTEN Der Handelskonzern Spar will in Österreich mehr Abholboxen neben den Filialen installieren. Derzeit liefert Interspar Lebensmittel nur in Wien und Umgebung sowie Salzburg und Umgebung aus. Abholstationen gibt es gegenwärtig vier im Lande.

18 Millionen Dollar für KI-Start-up:

18 Millionen Dollar für ein kleines Tech-Start-up namens Tinyclues lassen aufhorchen. Was macht das Pariser Start-up, das jetzt Geld von EQT Ventures, Alven Capital, Elaia Partners und ISAI bekommen hat? Es will mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Daten aus dem Web analysieren, die das spätere Kundenverhalten prognostizieren und dem Kunden dadurch passendere Produkte in der Werbung und im Shop anzeigen. Wo sind eigentlich die Start-ups, die Instagram und Co für den Einkäufer im Handelsunternehmen auswerten?

KI für Google-Werbung:

Künstliche Intelligenz soll automatisierten Anzeigen bei AdSense mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Die KI soll für die "Auto Ads" die idealen Anzeigenplätze finden, lesen wir bei Internet World

Zahl des Tages:

Der Umsatz von E-Books am Publikumsmarkt sank 2017 gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent. Die verkaufte Stückzahl stieg dagegen um 3,9 Prozent. Das geht aus der E-Book-Studie hervor, die der Börsenverein gemeinsam mit GfK Consumer Panel Media Scope Buch durchführt, meldet das Börsenblatt . Eine Ursache dürfte sein, dass Leser zu günstigeren Titeln greifen. Allerdings sank auch der Anteil der E-Book-Käufer an der Gesamtbevölkerung. Die Käuferreichweite ging von 5,6 Prozent (2016) auf 5,2 Prozent (2017) zurück.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Wie inspirierend kann Technik sein? Wie viel Zukunft passt auf eine Ladenfläche? Das kann man sich in Peking ansehen, in Seattle – oder in Eindhoven. Oder man spart sich den Weg und wirft einen Blick auf diese Videos, die uns vom Handel der nicht ganz so fernen Zukunft erzählen

