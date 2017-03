Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Amazon beherrscht nicht nur große Teile des Handels, sondern regiert mit seinem Cloud-Dienst auch große Teile des Web. Das war gestern Abend zu spüren, als durch einen zickenden Amazon Web Service (AWS) etliche Web-Angebote nicht oder schlecht erreichbar waren. Ursache der "Serverpanne" unklar. Klar ist: Das Internet ist im jetzigen Zustand kaputt. Kein Scherz. Das war schließlich mal dafür erdacht und so organisiert, dass es einen Atomkrieg übersteht.

Dunkle Wolken türmten sich gestern über der Amazon Cloud. Das AWS-Rechenzentrum S3 US-East-1 meldete "erhöhte Fehlerraten". Für etliche Nutzer führte das auch in Deutschland am Abend zu Ausfällen bei etlichen Webangeboten. Dienste wie Expedia, Snapchat oder Amazons Prime-Video sowie viele Medien-Websites waren betroffen. Ursache? Unklar. Viele Unternehmen haben heutzutage Rechenleistung bei Amazons Cloud-Sparte AWS gemietet, darunter auch Zalando

Mit PlentyOne eröffnet Otto einen weiteren Shop im Orbit. Dieser Spezialshop dreht sich um alle Produkte, die man für Fitness, Running, Outdoor und Bike-Sport braucht. Derzeit gibt es sieben Spezialshops: neckermann.de, schlafwelt.de, cnouch.de, yourhome.de, ekinova.de, naturloft.de und plentyone.de. Teppstore wurde mangels Erfolg eingestellt. 2016 erwirtschafteten die Satelliten 166 Millionen Euro Umsatz, über 30 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das Online-Auktionshaus Auctionata ist endgültig am Ende. Insolvenzverwalter Christian Graf von Brockdorff teilte mit, dass kein Investor für eine Fortführung gefunden werden konnte.

Natalie Massenet. Sie hatte den Luxus-Versender Net-a-Porter gegründet. Nun wechselt sie zum Rivalen, dem Luxus-Marktplatz Farfetch und wird dort dem Vorstand als nicht-geschäftsführende Co-Vorsitzende angehören, meldet die TextilWirtschaft . Net-a-Porter.com war einst der erste Online-Shop für Luxus-Mode, ging 2015 dann mit Milliarden-Umsatz an die Yoox-Gruppe. Im Zuge der Fusion von YOOX und Net-A-Porter hatte Natalie Massenet ihr Amt als Präsidentin mit Wut im Bauch abgegeben.

QVC-Tochter und Shoppig-Club Zulily legt beim Umsatz um 14 Prozent zu auf 1,5 Milliarden Dollar, macht in 2016 aber auch 152 Millionen Dollar Verlust. Das meldet die Muttergesellschaft Liberty Interactive

Wayfair liefert mit der App "IdeaSpace" eine weitere Virtual Reality-Anwendung, die das Möbel-Sortiment greifbarer machen soll. Weil das aber nur über Daydream funktioniert, die bislang nicht allzu weit verbreitete VR-Plattform von Google, bleibt das virtuelle Probeliegen (noch) ein exklusives Vergnügen. Es funktioniert denn auch nur mit der VR-Brille „Daydream View“ und passenden Smartphones. Dafür kann man dann aber die Möbel sogar einem Wunschzettel hinzufügen, erklärt Retail Dive . In der Shopping-App von Wayfair können Kunden mit dem Feature "View in Room" bereits Möbel aus dem Katalog in der eigenen Wohnung platzieren. Zudem gibt es die App Patio Playground für Oculus Rift. Mehr über Virtual Reality im Möbelhandel lesen Sie bei etailment.