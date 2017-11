Liebe Leserin, lieber Leser, Onlinehandel gilt als seelenlos. In ihren Weihnachtskampagnen geben sich Amazon und eBay nicht allzuviel Mühe, an diesem Image etwas zu ändern. Die Spots wirken, wie aus der Daten-Tube gepresst. Da kann Edeka mit schlappem Humor, aber klarer Botschaft deutlich besser punkten.

Amazon läuft sich für Kochboxen warm:

Amazon präpariert sich in Deutschland für den Angriff auf Kochboxen-Versender wie HelloFresh. Nachdem die Kochboxen namens "Meal Kits" in den USA bereits bestellbar sind, könnten die „Fertiggerichte-Pakete“ bald auch hierzulande starten. Der Supermarkt-Blog entdeckte in der App kurzzeitig eine Auswahl für Rezeptsets. Partner könnte dabei Kochhaus sein. Die Rezeptset-Anbieter sind auch bei Prime Now und Amazon Fresh mit von der Partie. Die Börse ahnt womöglich mehr. Die Aktie von Hello Fresh kühlt an der Börse gerade mächtig ab und liegt deutlich unter dem Ausgabekurs. Ähnlich erging es Blue Apron in den USA als Amazon dort seine "Meal Kits" vorstellte.

Amazon will im TV ein Lächeln zeigen:

Ein bisschen fragt man sich schon, was sich Amazon dabei denkt, wenn es zum Start seiner Weihnachtskampagne einen TV-Spot bietet, der vor allem zeigt, wie ein Paket auf Reisen geht. Der will zwar mit dem Motto „Lächeln schenken“ und dem Supertramp-Hit „Give a little bit“ ein wenig herzig daherkommen und wird mit einem lächelnden Kind beendet, doch Gefühl stellt sich nicht ein. Die Anmutung bleibt eher technologisch und seelenlos.

eBay feiert Weihnachten wie kein anderer:

Mit dem Slogan „Feiere Weihnachten wie kein anderer. Denn du bist wie kein anderer“ beschwört auch eBay in seiner Weihnachtskampagne das Thema Individualität. In den beiden von 72andSunny Amsterdam kreierten TV-Spots (30 und 20 Sekunden) lassen sich dazu in hektischen Schnittfolgen Influencer wie Sarah Akwisombe, Eric Lanlard, Claus Fleissner und Katja Vogt sehen. Flankiert wird die Kampagne von einer Serie von sechs Online-Filmen , die mit einem Augenzwinkern die Konformität des Schenkens auf die Schippe nehmen wollen und am Marketing-Reißbrett übrig geblieben zu sein scheinen. Was beiden Spot-Varianten fehlt, ist ein wenig Seele.

Edeka fragt nach der Liebe:

Von einem quasselnden Blechroboter wollen sich Kunden bei Edeka nicht bedienen lassen. Es gibt doch den "netten Herrn von der Fleischtheke". Der Weihnachtsspot von Edeka kommt zwar mit eher beige-farbenem Humor daher, hat aber eine gute Botschaft: Liebe zählt im Handel. Damit hat der Clip (Danke, Jung von Matt) zumindest ein bisschen Seele und erklärt nebenbei, warum Digitalisierung allein den Handel nicht rettet.

21sportsgroup baut Führung um:

Die 21sportsgroup (21run, Planet Sports und Vaola online) bildet ab sofort ein neues Geschäftsleitungsteam unter der Führung von Henner Schwarz. Das Gründerteam Jörg Mayer, zuletzt Beiratsvorsitzender, und Michael Burk, zuletzt Geschäftsführer und CEO, tritt auf eigenen Wunsch zurück, um sich neuen unternehmerischen Aufgaben zu widmen. Die neue Führungsmannschaft der 21sportsgroup neben Geschäftsführer Henner Schwarz bilden Oliver Garnier und Frank Zwirner.

Hermes führt Obergrenzen ein:



"Hermes schafft zusätzliche Kapazitäten für Weihnachten" betitelt der Logistiker seiner PR-News für die Weihnachtsvorbereitungen. Gleichzeitig kündigt Hermes aber an, dass man erstmals Mengenobergrenzen für Onlinehändler einführt. Die Lieferbranche kommt allmählich an ihre Leistungsgrenzen.

INTERNATIONAL

Amazon wagt neuen Versuch mit Windeln:

Amazon startet einen zweiten Anlauf mit seiner vor drei Jahren wegen Qualitätsmängeln gefloppten Windel-Eigenmarke. Vorerst gibt es die Produkte unter dem Label "Mama Bear" aber nur auf Einladung für US-Kunden.

Deliveroo weitet Liefer-Abo aus:



TRENDS & FAKTEN Der Restaurant-Lieferdienst Deliveroo rollt seinen Abo-Service "Deliveroo Plus" jetzt in ganz Großbritannien aus. Für monatlich acht Pfund sollen Dauerbesteller auf den Geschmack kommen.

Frische Millionen für Blockchain-Start-up:





Das Berliner Blockchain-Start-up Neufund hat bei privaten Geldgebern insgesamt 1 0 Millionen Euro eingesammelt . Das Unternehmen hilft Investoren, Start-up-Anteile als Krypto-Währung zu erwerben oder auszugeben.

Tour zu Blockchain-Start-ups:

Kaum eine Branche wird von der Blockchain-Technologie unbeeinflusst bleiben. Mit einer Tour zu den spannendsten Berliner Blockchain-Unternehmen bietet die „Discover Blockchain” Learning Journey am 16. und 17. November Einblicke und aktuelle Use Cases zum Thema. Infos und Tickets zu der Tour in Berlin gibt es hier

Lesetipp des Tages:

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Was alles passieren kann, wenn man schusselig ist und das Kreuzchen an der falschen Stelle macht. Andreas und Thomas Rebmann waren vor gut zehn Jahren schusselig - und befinden sich seitdem als Onlinehändler mit Lampenwelt.de auf einem Erfolgskurs, der kein Ende zu kennen scheint. Das liegt aber nicht nur am Zufall.

