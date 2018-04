Liebe Leserin, lieber Leser, was ist nur mit Jeff Bezos los? Wer dem Amazon-Gründer bei Twitter folgt, ist eher gewohnt einen toughen Kerl zu sehen, der mit Roboter-Hund spazieren geht, auf Windturbinen steht oder Raketenstarts zeigt. Neuerdings zeigt er sich beim Pfannkuchen-Essen oder mit einem gewaltigen Knuddel-Panda. Will er den Kirmesbuden-Markt "disrupten"? Wahrscheinlicher ist: er will nach all den Trump-Attacken netter und menschlicher wirken.

Karstadt pickt Kisura auf:

Kisura, insolventer Verfolger auf dem Markt der Curated Shopping-Anbieter für Damen-Mode, geht an Karstadt. Genauer: Die Vorratsgesellschaft Blitz K18-295 GmbH, die vom Karstadt-Manager Oliver Mölls geführt wird, der beim Warenhauskonzern Finanzen und das Controlling leitet, übernimmt Kisura . Die Karstadt-Mutter Signa Retail, die wie ein Resteverwerter einzukaufen scheint, hatte auch Dress-for-less aus der Insolvenz geholt, den Marktplatz-Zwerg Hood.de übernommen und zuletzt den Sneaker- und Streetwear-Anbieter Stylefile eingekauft. Karstadt kauft sich so recht günstig digitale Expertise, Teams und Daten ein.

Rocket Internet kauft Aktien zurück:

Rocket Internet kauft Aktien im Wert von bis zu 370 Millionen Euro zurück.



Ein gewohntes Stilmittel, um einem darbenden Aktienkurs wieder ein wenig Schwung zu geben.

4 Millionen Euro für Münchner KI-Start-up:

Rund 4 Millionen Euro gibt es für das Münchner Start-up Artisense . Das Start-up will Künstlicher Intelligenz das Sehen beibringen. Dafür sollen Algorithmen aus Videobildern 3D-Karten erstellen, die man dann in Autos oder der Robotersteuerung einsetzen kann. Das Geld kommt von Vito Ventures, Project A und Business Angel Chris Hitchen.

E-Invoicing: So geht´s!

INTERNATIONAL

Amazon bremst Pharma-Pläne:





Domino`s liefert (fast) überall hin: Im Park sitzen und plötzlich Lust auf eine Pizza? Nur, wie soll die Adresse "Dritter Baum links" erkannt werden? Domino`s in den USA hat das jetzt näherungsweise gelöst und will Pizza auch dorthin liefern, wo es keine rechte Anschrift gibt. Völlige Freiheit bietet das App-Feature aber nicht. Domino`s definiert vorab sogenannte "Hotspots". Amazon verkauft in den USA nun doch keine Medikamente via Amazon Business an Krankenhäuser . Die Pläne wurden offenbar erst einmal gestoppt. Manch einer sieht das als Vorzeichen, dass der Einstieg in den Pharma-Markt und die Gesundheitsbranche insgesamt auf der Kippe stehen könnte. Amazon betreibt unter dem Decknamen "a1.492" Forschungsteams rund um Business-Ideen für das Gesundheitswesen. Zur Erinnerung: 1492 erreichte Kolumbus Amerika. Da war vorher auch viel Flaute.

TRENDS & FAKTEN

Amazon Fresh-Kunden kaufen eher Süßwaren:

Amazon Fresh-Kunden ordern vor allem Süßwaren. Es folgen Kaffee, Erfrischungsgetränke und Nudeln. Bei Frischeprodukten sind die Kunden deutlich reservierter. Das hat die Marktforschungsagentur Mafowerk herausgefunden. Mehr zum Thema in Kürze bei etailment.

Neue Plattform für Gründer:

Auf www.gruenderplattform.de finden Gründer künftig interaktive Tools, die helfen sollen Geschäftsmodelle und Businesspläne zu erstellen und passende Förderung und Finanzierung zu finden. Die Plattform wurde vom Bundeswirtschaftsministerium und der KfW initiiert.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Eine Roadmap ist nicht einfach nur ein Fahrplan für Unternehmen. Sie drückt Ziele und Werte aus, kann ein wichtiger Dirigent sei, schafft Sicherheit und Orientierung. Erst recht wenn es im Innovationen, Investitionen oder Umbauten geht. Für Softwareanbieter wie commercetools ist ein solcher vierteljährlicher Fahrplan das wichtigste Dokument im ganzen Unternehmen. Für etailment schildert Kelly Goetsch, Chief Product Officer bei commercetools, wie die Roadmap erfolgreich organisiert und eingesetzt wird.

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen.

