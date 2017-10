Liebe Leserin, lieber Leser, während manche Paare viel zu lange aneinanderkleben, obwohl eine Trennung besser wäre, gibt es andere, die sich ärgerlicherweise vorschnell trennen. Socken im Wäschetrockner zum Beispiel. Oder Schuhe im Laden. Das letztere Problem scheint nun technisch dank RFID und einer neuen Kennung behoben. Weitere News der Branche nach dem Klick.

Eine Produktoffensive startet Amazon mit seinen Echos. So wird nun auch der Echo Show für rund 220 Euro nach Deutschland kommen. Angekündigt hat Amazon auch einen Echo Plus, der als Hub für Geräte aus dem Smart Home dienen wird. Und der klassische Echo bekommt ein neues Design und soll besser klingen.

Der niederländische Händler Kaan's Kaashandel schneidet vor den Augen der Kunden den gewünschten Käse. Das wäre keine Meldung wert, wenn die Kundenberatung nicht online per Chat starten würde und die Portionierung und Verpackung der Ware nicht live via Webcam im Streaming verfolgt werden könnte. Wer das ausprobieren will, muss sich beeilen. Das Experiment endet bereits am 30. September wieder.