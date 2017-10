Liebe Leserin, lieber Leser, die aktuellen Rekordquartalszahlen von Amazon machen einem wieder einmal bewusst, dass die eigentliche Superwaffe von Jeff Bezos im Wettbewerb mit dem Handel das Cloud-Geschäft ist. Da wird das Geld gemacht, das andernorts verbrannt wird. Eine deutsche Handelskette versucht es dagegen gerade mit einer "Borg"-Strategie.

Thalia droht Buchhändlern:

Thalia trampelt gerade wie die Borg aus "Star Trek" durch den Buchmarkt. Ziel: Händler assimilieren. Per Brief droht man den Händlern gerade auch in Kleinstädten recht unverhüllt damit, ihnen eine Thalia-Filiale vor die Nase zu setzen, wenn sie nicht selbst zum Thalia-Filialisten werden.

Amzon hübscht das Design auf:





Volkswagen greift den Online-Gebrauchtwagenhandel an: Volkswagen greift mit der eigenen Plattform HeyCar das Gebrauchtwagen-Geschäft von mobile.de und autoscout24.de an. HeyCar-Chef Markus Kröger gibt sich recht aggressiv: "Wir wollen mobile.de und Autoscout24 von ihrem Thron stoßen." Die Plattform soll Gebrauchtwagenhändlern aus ganz Deutschland offen stehen. Eine neue Startseite, die Prime-Sortimente deutlicher hervorhebt, buntere Buttons, neue Bildvorschau - Amazon testet derzeit hierzulande einige optische Auffrischungen, hat Internet World gesehen.

Modomoto muss verzichten:

Keine gute Woche für den Curated Shopping-Anbieter Modomoto. Die Auden AG reduziert ihre Beteiligung von 10,2 auf 2,7 Prozent. Das mag zwar an hausinternen Problemen bei Auden liegen, kommt angesichts des Wachstums von Outfittery aber zur Unzeit und ist angesichts (des mit Sicherheit erfolgreichen) Börsengangs des US-Anbieters StitchFix ein Signal aus der falschen Ecke.

Millionen für Rebelle:

Rebelle, Online-Marktplatz für Secondhand-Designermode , hat eine weitere Finanzierungsrunde mit einer hohen siebenstelligen Eurosumme abgeschlossen. Die Runde wurde von Friheden Invest A/S angeführt, einem Investmentvehikel des dänischen Modeunternehmers Niels Martinsen. Mit dem frischen Kapital will Rebelle in erster Linie das internationale Wachstum ausbauen.

Project A investiert in Lampenwelt:

Project A investiert in Lampenwelt.de, einem der leuchtenden Beispiele für einen Online-Händler. Lampenwelt, ursprünglich einmal als Händler bei eBay gestartet, ist heute einer der größten Onlinehändler für Leuchten.

QVC profitiert von „Die Höhle der Löwen“:



Die Gründershow „Die Höhle der Löwen“ macht für QVC als Verkaufsvehikel Sinn. Der Shopping-Sender meldet über 280.000 verkaufte Produkte von jenen Start-ups, die der Shopping-Kanal dank einer Kooperation mit Investor und Juror Ralf Dümmel unmittelbar nach der Ausstrahlung bei VOX anbietet.

INTERNATIONAL

Mega-Wachstum für Amazon:

Amazon hat wieder Neid-Zahlen im Sortiment. Im dritten Quartal stiegen die Erlöse um 34 Prozent auf 43,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn, er kommt vor allem aus dem Cloud-Geschäft AWS, legte im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent auf 256 Millionen Dollar zu. Amazon rechnet im Weihnachtsquartal mit einem Umsatz zwischen 56 und 60,5 Milliarden Dollar. Amazon veröffentlichte seine erste Quartalszahlen erstmals mit Whole Foods. Den Umsätz für seine Läden (Whole Foods und Buchgeschäfte) gibt Amazon mit 1,3 Milliarden Dollar an und nennt 21 Millionen Dollar Betriebsgewinn. Allerdings macht Amazon im Retail nur im Heimatmarkt klitzekleine Profite. International zahlt Amazon im Handel drauf. Das Umsatzwachstum erreicht hier indes beeindruckend beinahe 30 Prozent im In- und Ausland.

Amazon holt sich Pharma-Lizenz:

Der Einstieg von Amazon ins Pharma-Geschäft mit Arzneimitteln wird konkreter. Der St. Louis Post-Dispatch berichtet, dass Amazon nun eine Lizenz für 12 Bundesstaaten in den USA hat und dort rezeptpflichtige Medikamente verkaufen könnte.

TRENDS & FAKTEN

Zahl des Tages:

Der E-Commerce-Anteil am Einzelhandelsumsatz könnte bis 2023 von zuletzt 9,1 Prozent auf rund 20 Prozent steigen. Das prophezeit das Institut ibi Research an der Universität Regensburg. Rechnet man den Lebensmittelhandel heraus, hat online heute schon einen Anteil von 14 Prozent.

