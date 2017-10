Liebe Leserin, lieber Leser, in Bilanz-Telefonkonferenzen der US-Firmen-Bosse wird inzwischen mehr über Amazon als über Google geredet. Zeichen dafür, dass Amazon nun das Unternehmen ist, das die größten Kopfschmerzen bereitet. Zu langen Gesprächen in Familien dürfte dagegen ein neues Angebot von Amazon führen, das trickreich und ein bisschen perfide auf Teenager abzielt.

Was soll da schon schief gehen? Amazon will Teenagern (13 bis 17) von Prime-Eltern einen eigenen Login für den Account der Eltern bieten. Die Eltern können via "For Teens" dann ein Ausgabenlimit festlegen oder sich vorab per Textnachricht über die angestoßene Bestellung informieren lassen und diese dann freigeben. Die Teenager können die Textnachricht mit einer persönlichen Botschaft ergänzen - beispielsweise "Ach, bitte, bitte,bitte". Damit hält dann wohl die Quengelkasse in den E-Commerce Einzug.

Amazon-Rivale Alibaba investiert in den kommenden drei Jahren mehr als 15 Milliarden Dollar in Forschungszentren und will mit einer “Academy for Discovery, Adventure, Momentum, and Outlook” (DAMO) neue Technologien beispielsweise für Künstliche Intelligenz und Finanzdienste entwickeln. Klares Signal, dass Alibaba in der Riege der großen Vier - Amazon, Apple, Facebook, Google - mitspielen will.