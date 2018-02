Liebe Leserin, lieber Leser, im Streit um Markenrechte bei Amazon hat der Bundesgerichtshof gestern ein sehr abgeklärtes Urteil gefällt. Es dürfte Signalwirkung für andere Online-Plattformen haben.

In einem Urteil hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Amazon den Kunden auch zu Produkten von Konkurrenten eines gesuchten Anbieters umleiten darf. Es muss aber erkennbar sein, dass es sich um ein rivalisierendes Produkt handelt. Ortlieb, Hersteller von wasserdichten Sport- und Freizeittaschen, hatte gegen die Verwendung des eigenen Markennamens geklagt, weil der Hersteller nicht auf Amazon ist, der Online-Riese aber Kunden mit dem Suchbegriff zu anderen Produkten schickt. Auch Gofit, Hersteller einer Fußreflexzonenmassagematte, scheiterte mit der Klage gegen die Nutzung des Suchbegriffs „Gofit“ in der Auto-Complete-Funktion. Im Grunde ist es Amazon damit wie jedem stationären Händler erlaubt, der eine Ware nicht im Regal hat, ein Alternativangebot zu machen. Amazon muss das Alternativangebot aber erkennbar machen.

Warum Amazon mit Prime Now und Fresh zwei doch recht ähnliche Frischedienste anbietet, war selbst Fachleuten nie so ganz klar. Womöglich muss man sich über die unterschiedlichen Lieferdienste bald nicht mehr die Haare raufen, weil Amazon beide Dienste zum Jahresende vereint . Möglich ist aber auch, dass nur die Team vereint werden, dem Kunden aber mit beiden Marken weiter unterschiedliche Optionen geboten werden.

Burberry will online durch eine Kooperation mit Farfetch wachsen. Auch technologisch will der Hersteller mit dem Online-Marktplatz für Luxusmode kooperieren.

Rasante Kursgewinne mit Bitcoin, massive Verluste mit der Krypto-Knete - in jedem Fall aber macht die virtuelle Währung reichlich Schlagzeilen. Inzwischen haben 64 Prozent der Deutschen schon einmal etwas von Bitcoin gehört. Geld in Bitcoin wechseln will nur eine Minderheit. Zu viel Risiko. Nur jeder fünfte Deutsche hat Interesse am Einsatz der Kryptowährung. Weitere Zahlen hat der Branchenverband Bitkom parat.