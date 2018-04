Liebe Leserin, lieber Leser, Gewinne im Lebensmittel-Onlinehandel? Bei der Frage nach dem "Wann?" musste auch der Rewe-Vorstand auf der Jahrespressekonferenz (YouTube-Link) ein bisschen schmunzeln. Dabei zeigt das Management der Rewe Group, die für 2017 einen Umsatzschub vorweisen kann, dass man ernst und weit in die Zukunft schauen kann und dabei nicht nur an die Lieferung von Pizza und Bananen denkt.

Die Kölner Rewe legt beim Umsatz im Geschäftsjahr 2017 deutlich zu deutlich, wächst konzernweit um 8,3 Prozent auf 49,4 Milliarden Euro. Am Onlinehandel kann es nicht liegen. Der liegt im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Damit könnten einige Kaufleute der Rewe, die mehrere Märkte betreiben, locker konkurrieren.Was zählt ist die digitale Geisteshaltung. Die misst nicht in Euro oder auch in Services. Immerhin boten Rewe-Kaufleute, wie Vorstand Jan Kunath launig bemerkte, schon lange vor der Erfindung des Internets Lieferangebote. Sogar ohne Auto.Mehr als manch anderer hat Rewe auch unter dem neuen Vorstandschef Lionel Souque verstanden, dass der Wettbewerb gegen die „Riesenkampfmaschine Amazon“ Technologie erfordert. Technische Vorteile müsse man sich jetzt erarbeiten, hieß es in Köln. Dort kann man unter anderem auf Milliarden-Investitionen in das Logistik-Netz und sieben geplante hochautomatisierte Verteilzentren verweisen.Daneben gelte es die Systeme und Analysen weiter zu optimieren, bevor der Wettbewerb davoneilt. Auch um die Märkte weiter zu digitalisieren und zu vernetzen. Vorstand Kunath ("Uns fragt auch keiner, ob eine Wurst- und Fleischtheke separat Verluste schreibt") fand dafür auch diesmal instinktsicher ein passendes Bild: „Es geht um mehr, als einen Sprinter von A nach B zu schicken. Das kriegt ja jeder durchschnittlich intelligente Mensch hin.“