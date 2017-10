Liebe Leserin, lieber Leser, es sind eigenartige Beruhigungspillen, die Weihnachtsshopping-Studien von Deloitte oder Ernst & Young da gerade an den Handel verteilen. Deren wichtigste Botschaft: Kunden kaufen mehrheitlich weiter im Laden. Als würde das jemand bestreiten. Was dabei beispielsweise bei EY unter den Gabentisch fällt: Der Anteil hybrider Kunden stieg seit 2015 von 14 auf 20 Prozent. Da droht die "Bescherung" - und die Aufgabe ein ordentliches Omnichannel-Paket zu schnüren.

Mehr Angebote, neues Soundlogo, neues Visual - Media-Markt richtet die Kommunikation neu aus und kämpft gleich an zwei Flanken. Auf der einen Seite mit Werbung, die Angebote und Servicekompetenz in den Fokus der TV-Kampagne rückt, auf der anderen Seite mit Spots, die weiter die Markenbotschaft "Hauptsache Ihr habt Spaß" kommunizieren sollen. "Spannend wird es bei den Nuancen. So soll das neue Motto der Angebotskommunikation "Wir machen das" den Händler endgültig weg von dem Image des reinen Produktverteilers bewegen. Ziel ist die Positionierung als Händler, der seine Produkte zusammen mit passenden Services und Leistungen vermarktet", kommentiert Horizont

