Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Machine Learning und Künstliche Intelligenz (KI) werden 2017 beherrschende Themen sein. Besser aber die digitale Welt ist ein bisschen unperfekt: Die Empfehlungen der KI von Spotify für neue Songs zeigten zunächst auch Lieder, die der Nutzer kannte. Ein Bug. Das sollte die KI nicht. Der Fehler wurde entfernt. Prompt sank das Interesse an den Tipps. Spotify reagierte, machte den Bug zum Feature. Nun ist alles wieder gut. Die Psychologie dahinter erklärt "The Atlantic".

Metro - Mach`s noch einmal mit Gewinn:

Media-Saturn liefert da mit 11 Prozent Zuwachs für den durch das Internet generierten Umsatz (inklusive Abholung durch die Kunden im Markt) und Online-Gesamtumsätzen von 1,95 Milliarden Euro ermutigende, aber eher mittelprächtige " Media Markt Club" dem Haus gut zu tun. Immerhin hat man binnen weniger Monate allein in Deutschland 1,4 Millionen Mitglieder gewonnen.

Hübschere Zahlen kommen von Real. Das SB-Warenhaus steigert sich von kleiner Basis im Online-Geschäft um 46 Prozent auf 68 Millionen Euro. Insgesamt steigerte die Metro das Ebit vor Sonderfaktoren von 1,51 auf 1,56 Milliarden Euro. Mitte 2017 soll die Metro aufgespalten werden: In einen Elektronikhändler um Media-Saturn und in einen Lebensmittelanbieter mit den Real-Märkten und Großhandelsgeschäft. Metro hat jetzt seine finalen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015/16 vorgelegt.liefert da mit 11 Prozent Zuwachs für den durch das Internet generierten Umsatz (inklusive Abholung durch die Kunden im Markt) und Online-Gesamtumsätzen von 1,95 Milliarden Euro ermutigende, aber eher mittelprächtige Zahlen (pdf). Der Internetanteil am Gesamtumsatz liegt nun bei fast 9 Prozent und bleibt so weiter unter einer schönen zweistelligen Zahl. Dabei scheint aber das TreueprogrammHübschere Zahlen kommen von. Das SB-Warenhaus steigert sich von kleiner Basis im Online-Geschäft um 46 Prozent auf 68 Millionen Euro. Insgesamt steigerte die Metro

Stühlerücken bei ProSiebenSat.1:

Zentralisierungs-Befürworter Christian Wegner geht als Digital-Chef von ProSiebenSat.1 . Warum? Warten Sie einen Moment: Sabine Eckhardt wird zum 1. Januar 2017 als Chief Commercial Officer (CCO) in den Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE berufen. Sie übernimmt im Segment Digital Ventures & Commerce auch die Vorstandsverantwortung für das Seven-Ventures-Geschäft des Konzerns. COO Christof Wahl übernimmt derweil zusätzlich zu seinem bisherigen Aufgabenbereich die Vorstandsverantwortung für die digitalen Verticals „Online Price Comparison“, „Online Dating“ und „Online Travel“ im Segment Digital Ventures & Commerce. Das digitale Lifestyle-Commerce-Geschäft wiederum wird zukünftig von CEO Thomas Ebeling verantwortet. Alles klar? Nein. Dann haben Sie hier die Antwort auf das "Warum".

Mehr Geld für Koffer mit Smart-Tech:



Horizn Studios, Anbieter technischer aufgemotzter Koffer (Smart-Tech), hat in einer Finanzierungsrunde mehrere Millionen Euro eingesammelt. Neben den Alt-Investoren Vorwerk Ventures, Project A Ventures, Franz Koch (Ex-PUMA CEO, heute MYKITA), Dietrich Becker (Founding Partner Perella Weinberg) und Claus Sendlinger (Founder & CEO Design Hotels) beteiligt sich unter anderem U-Start. Details und Hintergründe zum spannenden Startup weiß StartupValleyNews

INTERNATIONAL

Amazon zeigt erste Lieferung per Drohne:

Cambridgeshire) Testflüge herum, die nun auch die erste Kundenbestellung per Prime Air ausgeliefert haben. Bestellung, Flug und Lieferung des Amazon Fire TV Stick per autonom herumschwirrender Drohne zeigt Amazon stolz im



Walmart lockt trödelnde Kunden mit Abholstation: Als Jeff Bezos einst Liefer-Drohnen für Amazon ankündigte, lachte manch einer über einen PR-Witz. Derzeit sirren auf einer geheimen Farm in Großbritannien (Testflüge herum, die nun auch die erste Kundenbestellung per Prime Air ausgeliefert haben. Bestellung, Flug und Lieferung des Amazon Fire TV Stick per autonom herumschwirrender Drohne zeigt Amazon stolz im Video . Der Flug übrigens ging über plattes Land. Da geht mehr: Einige Logistiker sind längst mit Drohnen auf die Alm und Richtung Insel geflogen.

Walmart hebt seinen Pickup-Service für vergessliche und trödelnde Weihnachtskunden in den Fokus. Der US-Riese lockt damit , dass Online-Bestellungen am 23. Dezember noch am 24. Dezember an einer von knapp 4000 Abholstationen in den Filialen bereit stehen. Produkte, mit denen der Service genutzt werden kann, sammelt Walmart zudem auf der Microsite www.walmart.com/lastminutegifts

Nordstrom startet Chatbot:

Mit Fokus auf das Weihnachtsgeschäft startet die Modekette Nordstrom bei Facebook und Kik den eigenen Chatbot. Der Einkauf beginnt beim Chatbot mit Fragen zum Beschenkten, hat Luxury Daily gehört.

RTL investiert in Service-Marktplatz:



AlloVoisins, französischer Marktplatz für lokale Dienstleistungen, hat gerade 2,5 Millionen Euro für das weitere Wachstum bekommen. Das Geld kommt von der RTL-Gruppe, weiß Espresso

TRENDS & FAKTEN

Microsoft baut Cortana als Amazon Echo-Konkurrenz auf:

Microsoft bringt seine Sprach-Software Cortana nun in Toaster, Kühlschränken und anderen vernetzen Geräten unter. Zudem wird der Hifi-Hersteller Harman/Kardon 2017 einen Lautsprecher mit Cortana-Software bauen, der dann Amazon Echo Konkurrenz machen soll, berichten The Verge und der Microsoft-Blog

Holper-Start für autonome Uber-Autos:

Die Straßen von San Francisco sind auch nicht mehr das, was sie im meiner TV-Kindheit waren. Uber will dort seine selbstfahrenden Autos als Taxis-Dienst testen - mit einem Aufpasser am Lenkrad. Doch schon nach dem ersten Test-Tag bremste die Stadt die Versuche in Kooperation mit Volvo aus. Medien berichten von Uber-Autos, die über rote Ampeln gerauscht sein sollen.

Karte des Tages:

Interaktive Karten von Hermes zeigen auf den Stadtteil genau, wo in Berlin, Hamburg, Köln, München, Frankfurt, Leipzig und Stuttgart besonders viele Pakete zugestellt werden. Hermes hat dafür bundesweit über 28 Millionen Sendungen anonym ausgewertet.

