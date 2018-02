Wer bislang schon mal Ware von Amazon Logistics geliefert bekommen hat, weiß, dass auch bei Amazon an Tag 1 noch nicht alles rund läuft. Es ist also vorerst auch etwas Medienhysterie dabei, wenn das Handelsblatt nun titelt "Amazon lässt UPS und Fedex zittern", weil Amazon in Los Angeles demnächst seinen eigenen Paketdienst „Shipping with Amazon“ testweise startet und mit dem Dienst seine Händler versorgt. Der Dienst holt die Pakete direkt bei den Händlern ab, die bisher auf etablierte Paketdienste setzten, und liefert dann an die Kunden aus. Auf Dauer aber dürfte Amazon, dass die Preise seiner Konkurrenten UPS und Fedex unterbieten will, damit tatsächlich insbesondere im lukrativen urbanen Markt den Wettbewerb mächtig in Bewegung bringen.