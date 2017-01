Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Erinnern Sie sich an die fliegenden Warenhäuser von Amazon? Jetzt zeigt ein weiteres Patent von Amazon eine noch verrücktere Idee. Unterirdische Fließbänder über die Pakete quasi von Haus zu Haus transportiert werden. Die von ReCode entdeckte Tunnel-Idee wirkt aber ein wenig über-ambitioniert. Interessanter sind da aktuelle Mode-Pläne.

Start-up kauft Dunlopillo:

Das Frankfurter Matratzen-Start-up Bettzeit (Dormando, Emma Matratzen) hat die insolvente Traditionsmarke Dunlopillo übernommen. Hintergründe gibt es bei Möbelkultur

Leinfelden-Echterdingen baut lokalen Online-Marktplatz:

In Leinfelden-Echterdingen haben sich Händler berappelt und zusammen mit der Agentur Tandem Marketing & Partners einen lokalen Online-Marktplatz zusammengestellt. Mehr als 30 lokale Betriebe präsentieren ihre Produkte, Dienstleistungen und Events auf myle.de . Der neue Online-Marktplatz wurde vom Bund der Selbstständigen e.V. Leinfelden-Echterdingen, einem örtlichen Standverband zur Wirtschaftsförderung, ins Leben gerufen. Bei aller Sympathie für solche Projekte fällt dann doch immer wieder der pädagogische Versuch unangenehm auf, Kunden Click & Collect aufzwingen zu wollen. Und das dann natürlich zu behördentauglichen Öffnungszeiten. Man könnte derlei - auch andernorts - Sterbebegleitung nennen.

INTERNATIONAL

Coop wächst besser als LeShop:

Coop konnte 2016 mit seinem Online-Shop deutlich mehr zulegen als Mitbewerber Migros mit LeShop . Der Umsatz von Coop@home ist um 7,2 Prozent auf 129 Millionen gewachsen. Coop@home legt um 7,2 Prozent auf 129 Millionen zu (LeShop: plus 3,5 Prozent). Bei Coop sind aber die Umsätze des Weinhändlers Mondovino eingerechnet, meldet blick.ch

Amazon strickt an Sportswear-Marke:

Sportlich. Amazon bereitet laut ReCode den Launch einer eigene Sportswear-Marke vor nd greift damit im Modemarkt beim Trendthema Freizeitsport an. Außerdem wird Amazon Interesse an einem Kauf der insolventen Modemarke American Apparel nachgesagt, meldet Reuters.

Vente-Privee plant kostspielig:

Vente-Privee verdoppelt seine Investitionen in Technologie und Innovationen in diesem Jahr auf 80 Millionen Euro. Der französische Shopping-Club will Start-ups im Bereich Mode, Retail und Technologie unterstützen und 250 neue Stellen im IT-Bereich schaffen, berichtet JDN

Macy's streicht über 10.000 Stellen:

Amazon-Buchladen in Manhattan:

TRENDS & FAKTEN Interessante Adresse für Ihren nächsten New York-Besuch. Im Time Warner Center in Manhattan eröffnet Amazon im Laufe des Jahres einen weiteren Buchladen. Weitere sind in Chicago und Boston geplant, weiß ReCode

Google könnte Soundcloud übernehmen:

Google wird Interesse an der deutschen Streaming-Plattform Soundcloud nachgesagt . 500 Millionen Dollar soll Google für die Plattform für Musik und Podcasts mit seinen 175 Millionen Nutzern aufrufen.

Whirlpool bringt der Küche das Sprechen bei:

Whirlpool , Hersteller von Küchengeräten, Waschmaschine und Co, will die derzeit noch semi-schlaue Sprach-Software Alexa von Amazon in seine Elektrogeräte einbauen. Gut: Dann kann man den Trockner in der Waschküche fragen, wie lange es noch dauert. Oder: Morgens die Kaffeemaschine beschimpfen, weil sie vergessen hat, den Kaffeefilter einzulegen. WAIT! Das geht ja auch heute schon bei jeder Maschine.

Zahl des Tages:

Amazon hat 2016 weltweit mehr als 2 Milliarden Produkte per Fulfillment by Amazon (FBA) unter die Leute gebracht. Ein neuer Rekord. Auch die Zahl der Händler, die das Service-Programm nutzen, ist massiv gewachsen, weiß Tamebay

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Der Amazon-Effekt: Die US-Kaufhauskette Macy's will nach einem miserablen Weihnachtsgeschäft mehr als 10.000 Stellen streichen. Bereits im Herbst hatte Macy's die Schließung von rund 100 Filialen angekündigt.