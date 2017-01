Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Das neue Jahr beginnt, wie das alte aufgehört hat. Mit einer Dominanz von Amazon in den Nachrichten. Dabei lässt vor allem eine Meldung aufhorchen und einen härteren Wettbewerb in 2017 erwarten.

Die Deutsche Telekom will laut Bundeskartellamt Anteile an der E-Reader-Allianz Tolino an Rakuten verkaufen. Der Marktplatz versuchte es hierzulande bislang eher erfolglos mit seinem eigenen System Kobo auf dem Markt der E-Book-Reader. Ein Ausstieg der Telekom als technischem Dienstleister wirft Fragen auf, wie es mit der Tolino-Allianz, zu der unter anderem die Buchhandelsketten Thalia, Hugendubel und Weltbild gehören, und dem bislang erfolgreichen E-Reader weitergeht.