Liebe Leserin, lieber Leser, auf die Frage, was Kunden im Jahr 2030 wichtig sein wird, hat der Deutschland-Chef von Amazon, Ralf Kleber, drei Worte gesagt: "Preis, Auswahl, Verfügbarkeit". Und genauso simpel ist die Strategie des Unternehmens, das jetzt in den USA mit Baltimore die 17. Stadt mit seinen "Treasure Trucks" besucht. Damit kommen besonders begehrte Waren zum Sonderpreis (fast) direkt vor die Haustür. Was sonst noch wichtig ist, lesen Sie nach dem Klick.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Amazon will KI-Forschung in Tübingen betreiben:

Amazon und die Max-Planck-Gesellschaft haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart , um die Forschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) voranzutreiben. Der Onlinehändler baut im Zuge dessen ein Forschungszentrum in Tübingen nahe dem Campus des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme auf und will in den kommenden Jahren 1,25 Millionen Euro in den Standort stecken. Mit dem Geld sollen neue Forschungsgruppen der sogenannten Cyber-Valley-Initiative in Tübingen finanziert werden.

Verivox vergleicht aufs Wort:

Das Vergleichsportal bietet ab sofort den Kunden einen Tarifvergleich für Strom- und Gas per Sprachsteuerung an. Nach der Installation des von Verivox entwickelten Skills können die Kunden den Vergleich dann auf Amazons Echo bzw. Geräten mit Amazons Alexa starten.

Pay with Google verfügbar:

Ab sofort steht Händlern weltweit die Funktion "Pay with Google" zur Verfügung . Die nötige Schnittstelle kann in Einkaufs-Apps und Online-Shops integriert werden. Verbraucher müssen zur Nutzung ihre Bezahlkarten-Daten bei Google hinterlegen und können dann per Fingerabdruck oder Pin zahlen. Das System funktioniert im ersten Schritt auf Android-Smartphones und auf dem Browser Chrome. Die Einbindung in die Systeme der Händler übernehmen etablierte Zahlungsdienstleister wie First Data, Worldpay, Adyen und Braintree.

Neues Logistikzentrum für Lesara:

45 Mio Euro will der Online-Händler für Mode und Lifestyle in ein neues Logistikzentrum in Erfurt investieren. Im August 2018 soll eröffnet werden. In der endgültigen Ausbaustufe werden dann 55.000 Quadratmeter zur Verfügung stehen, um bis zu 85.000 Sendungen täglich bewältigen zu können.

Gerry Weber gründet Think Tank:

Um die digitale Transformation voranzubringen, gründet das Unternehmen aus Halle/Westfalen mit der E-Gerry Weber Digital GmbH einen Think Tank, der in Bielefeld seinen Sitz haben wird. Die Leitung des Think Tanks übernimmt Anfang November 2017 Dario Lino Remmen. Der 32-Jährige soll mit einem multidisziplinären Team aus drei bis vier Mitarbeitern „die wichtigsten Geschäftsprozesse digital abbilden und neue Konzepte umsetzen“, wie die TextilWirtschaft berichtet.

Bike24 soll an WiggleCRC gehen:



Nach der Fusion von Wiggle und Chain Reaction Cycles zur neuen Wiggle CRC, die rund 450 Mio. Euro umsetzt, soll jetzt Bike24 in der Gruppe aufgehen, schreibt Exciting Commerce

INTERNATIONAL

Under Armour bietet Aboboxen:

Der Nächste, bitte. Bei Beauty und Mode sind Abo-Boxen immer noch das ganz große Ding. Und jetzt steigt auch Sportartikelhersteller Under Armour in das Geschäft ein . Die Kunden erhalten alle 30, 60 oder 90 Tage ein neues Paket mit vier bis sechs Artikel aus dem Sortiment. Eine Woche zum Probieren bleibt dann. Der Service und Lieferung sind kostenlos.

Walmart und HBC-Tochter kooperieren:

Im Kampf gegen Amazon will US-Kette Walmart nichts unversucht lassen. So soll das Unternehmen eine Kooperation mit einer Tochter der Hudson's Bay Company schließen, um gemeinsam eine Online-Mall an den Start zu bringen. Die Wahl soll auf den Luxus-Warenhausbetreiber Lord & Taylor gefallen sein. Die Öffnung für andere Handelspartner wäre für Walmart ein wichtiger Schritt. Im Zusammenhang mit der Mall als Partner werden auch Bonobos und der Online-Discounter Jet.com genannt.

TRENDS & FAKTEN

Geschenkbudget bleibt konstant:

Weihnachten kommt ebenso zuverlässig, wie die Prognosen zum Weihnachtsgeschäft. Nach einer Mitteilung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young bleibt das Geschenkebudget der Bundesbürger auf Vorjahresniveau. 266 Euro wollen die Konsumenten ausgeben. Und eingekauft werden soll überwiegend im stationären Handel. In Fachgeschäften wollen die Deutschen durchschnittlich 96 Euro ausgeben, im Vorjahr waren es allerdings noch 104 Euro.

Conrad mit Adventskalendern der besonderen Art:

Freaks Fans. Zum Beispiel zum Thema Internet of Things. Hinter den Türen stecken 24 Bauteile, um eigene Projekte umzusetzen. Weitere Conrad-Adventskalender gibt es mit den Schwerpunkten Minecraft, Rasperry Pi, Arduino und Nostalgie-Games. Und noch einmal Weihnachten: Auch in diesem Jahr bietet Multichannel-Händler Conrad Adventskalender für Technik-Fans. Zum Beispiel zum Thema Internet of Things. Hinter den Türen stecken 24 Bauteile, um eigene Projekte umzusetzen. Weitere Conrad-Adventskalender gibt es mit den Schwerpunkten Minecraft, Rasperry Pi, Arduino und Nostalgie-Games.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Bis zu 150 mal schauen Smartphone-Nutzer täglich auf das Display. Und oft genug auch bei Facebook vorbei. Wer mobil werben will, muss sich mit dem Mobile Ads des Freundenetzwerks beschäftigen. Wir geben Starthilfe. Mobile Werbung – das sollten Sie über Facebook-Ads wissen

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei iTunes - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast bei iTunes abonnieren und keine Folge verpassen.