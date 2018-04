Liebe Leserin, lieber Leser, Echo, die Sprachhorchbox von Amazon, kann nicht ungefragt mithören. So bislang die gängige Sprachreglung. Ein Patent sorgt aber nun für einen "Nein. Doch. Oh"-Moment. Demnach könnte die Software Alexa eines Tages auch auf Worte wie „Ich mag“ oder „Ich liebe“ achten, um Persönlichkeitsprofile anzulegen und die Information später vielleicht einmal für Werbung zu nutzen. Aktuell verschafft sich Amazon erst einmal auf anderem Weg leichteren Zugang in die Wohnung.

Deutschlands beste Online-Shops:

Zooplus ist branchenübergreifend der beliebtesten Onlineshop 2018, sagt die Umfrage von ECC. Weitere Top-Shops sind je nach Branche QVC und das Musikhaus Thomann, JAKO-O, Apple, Esprit, Heine, medikamente-per-klick, Gärtner Pötschke und Depot. Grundlage des Rankings ist ein Konsumentenbefragung mit mehr als 13.000 Bewertungen zu rund 100 Online-Shops. Analysiert wurden User Experience, Content & Inspiration, Convenience, Service, Sortiment, Preis/Leistung und Marken-Image.

Rossmann-Umsätze bei Amazon Prime Now überschaubar:

Die Umsätze der Drogeriekette Rossmann sollen sich bei der Kooperation mit Amazon Prime Now in Berlin in Grenzen halten. Laut Lebensmittel Zeitung hat Rossmann über eine Verlängerung des Kooperationsvertrages noch nicht entschieden. Die zweitgrößte Drogeriekette Deutschlands steigerte den Umsatz 2017 um 4,5 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro.

Start von MyEnso rückt näher (ein bisschen):

Der bislang vor allem mit Ankündigungen aufgefallene Online-Supermarkt myEnso soll nun Ende April für einen ausgewählten Kundenkreis - im Firmenjargon „Pioniere“ genannt - starten. Derzeit macht MyEnso das, was man am besten kann: Daten sammeln und Kundenwünsche zu Produkten, Herstellern, Einkaufsfunktion und Services einsammeln. Keimzelle von myEnso ist ein Marktforschungsinstitut. Erste Testkunden wurden immerhin schon seit Anfang Oktober in Bremen beliefert. Anfang 2019 soll der Shop für alle Verbraucher öffnen.

Outfittery erreicht Break Even:

Der Curated Shopping-Anbieter Outfittery erreichte im November 2017 erstmals den Break Even. Eine große Rolle spielt dabei der zunehmende Fokus auf den Bereich Data und Technologie. Mehr Daten sorgen für mehr Effizienz.

INTERNATIONAL

Amazon übernimmt Ring offiziell:

Amazon hat den Kauf von Ring, einem Hersteller von Smart-Home-Lösungen wie smarten Türklingeln, nun offiziell eingetütet . Der Milliarden-Dollar-Deal ist ein Puzzle-Stück bei den Amazon-Plänen, Kunden die Pakete bis in die Wohnung zu liefern (Amazon Key). In den USA - aber auch hierzulande - hat Amazon den Preis für die Video-Türklingel gleich mal deutlich reduziert, um schneller einen Fuß in die Tür zu bekommen.

Coop übernimmt Siroop komplett:

Siroop, das ehrgeizig gestartete und gegenwärtig eher dahimdümpelnde Shopping-Joint Venture von Coop und Swisscom, geht nun komplett an Coop . Siroop soll bei der Coop mit dem eigenen Vertriebskanal Microspot zusammengelegt werden.

Shooting-Star Pinduoduo:

Pinduoduo, ein chinesisches Shopping-Start-up des Ex-Google-Mitarbeiters Colin Huang, soll in einer Finanzierungsrunde eine Milliarden Dollar an Finanzhilfen unter anderem bei Riesen wie Tencent eingesammelt haben. Die App bietet Kunden in einer Mischung aus Facebook- und Groupon-Mechaniken mit reichlich Gamificationen-Elementen günstige Produkte und gilt bereits als ernsthafter Verfolger von JD und Alibaba.

TRENDS & FAKTEN

E-Commerce bei Snapchat:





bevh kritisiert neue EU-Richtlinien: Als "Sammelsurium neuer Sanktionsmechanismen" geißelt der Branchenverband bevh den als "New Deal" durch die EU-Kommission vorgestellten Katalog von Maßnahmen zum Verbraucherschutz. Snapchat testet eine neue E-Commerce-Funktion mit der Nutzer auch Produkte von Drittanbietern im Snap-Store einkaufen können. Bislang gab es im Shop vor allem Snapchat-Merchandising.

re:publica mit Digital Retail:





Das Programm „Digital Retail“ auf dem Berliner Kongress re:publica bietet Querdenker und Manager mit Visionen für den Handel von morgen. Die re:publica in Berlin ist die größte Konferenz zu den Themen Digitalisierung und Gesellschaft in Europa. Das Symposium wird von etailment moderiert.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

In der Schadowstrasse 93, am ehemaligen Standort des Karstadt Warenhauses, befindet sich aktuell Deutschlands spannendste Permanent-Ausstellung digitaler Technologien für den Einzelhandel . Man kann die meisten Exponate sogar anfassen, nur funktionieren tun sie leider nicht (mehr).

