Otto-Boss Birken wettet auf die Fläche:

Zurück zu den Otto-Shops (den immer noch existenten Nachbarschaftsläden) in moderner und größerer Form? Alexander Birken, CEO der Otto Gruppe, hält es jedenfalls für möglich, dass man in einigen Jahren auch Shops unter dem Namen Otto haben werde, wenn auch nicht mit Gesamtsortimenten. Ohnehin glaubt er im Interview mit "Focus" an die Zukunft der Fläche: "Wenn der technische Fortschritt in den nächsten Jahren so weitergeht, werden Technologien entstehen, die ein Filialgeschäft in ein ganz anderes Einkaufserlebnis verwandeln können. Ich glaube, dass die Firmen, die bereit sind in die Technologie ihrer Filialen zu investieren, eine Riesen-Chance haben werden."

Zooplus schafft die Umsatz-Milliarde:

Zooplus (pdf) nimmt die anvisierte Marke der Umsatz-Milliarde für 2017 mit ein bisschen Schwung und landet mit einem Plus von rund 22 Prozent bei 1,1 Mrd Euro. Wachstum im Bestandskundengeschäft und 38 Prozent Neukunden lassen für die Zukunft hoffen.

Dicke Schlappe für Ascis vor dem BGH:

Der Sportartikelhersteller Asics bleibt mit seinem Wunsch, Händlern die Nutzung von Preissuchmaschinen zu verbieten, juristisch auf der Strecke. Der Bundesgerichtshof hat entschieden , dass Asics seinen Händlern nicht generell verbieten darf, Preissuchmaschinen zu nutzen. Pauschale Verbote, die nicht an qualitative Anforderungen anknüpfen, seien unzulässig. Der Kartellverstoß sei so offensichtlich, dass die Frage keiner weiteren Klärung in einer mündlichen Verhandlung und auch keiner Vorlage an den Europäischen Gerichtshof bedürfe, heißt es. Hindere nämlich ein Markenhersteller seine Händler pauschal daran, mit Preissuchmaschinen zu kooperieren, sei das eine nach EU-Kartellrecht unzulässige „Kernbeschränkung“ des Internetvertriebs. Der Bundesgerichtshof bestätigt damit eine Entscheidung des Bundeskartellamtes.

Amazon baut Logistikzentrum in Mönchengladbach:

Amazon baut in Mönchengladbach ein neues Logistikzentrum mit einer Grundfläche von 55.500m². Es ist Standort Nummer 4 in NRW und Logistikzentrum Nummer 12 in Deutschland.

Transformations-Chef für Kaufhof:

Der ehemalige Real-Manager Karsten Hemmer soll als neuer Transformations-Chef den Umbau beim Kaufhof vorantreiben, meldet die Lebensmittel Zeitung

HelloFresh nutzt Liefery intensiver:



Schon gewusst? Seit 2015 stellt Liefery abends zwischen 19 und 22 Uhr frische Lebensmittel für HelloFresh zu. Inzwischen betreut der Lieferdienst auch das Morgenvolumen in Berlin, Hamburg, Ruhrgebiet, Köln und Düsseldorf sowie gekühlte Lebensmittel. 2018 stellt der Kurierdienst die Kühlmöglichkeiten auch anderen Versendern der Lebensmittelbranche zur Verfügung.

INTERNATIONAL

Bei diesem Amazon-Patent bringen Roboter das Paket zur Haustür:

Asos wächst um 30 Prozent:

Zalando-Rivale Asos wächst auch dank neuer Services wie "Try before you buy" und Same Day Delivery von September bis Dezember um rund 30 Prozent auf 605,7 Millionen Pfund

Bol.com deutlich im Plus:

TRENDS & FAKTEN Bol.com wächst 2017 in den Niederlande und Belgien um knapp 30 Prozent auf 1,6 Mrd Euro.

Airbnb macht Gewinn:

rund 100 Millionen Dollar. Nun wird der Börsengang erwartet Wohnungs-Vermittler Airbnb beendet das Geschäftsjahr erstmals mit einem Gewinn:

Zahl des Tages:

Mehr als jeder zweite kleine und mittlere Onlinehändler möchte in diesem Jahr weitere Veränderungen am Webauftritt vornehmen. Das zeigen die aktuellen e-KIX-Ergebnisse von IFH Köln . Vor allem Design und Bedienerfreundlichkeit stehen dabei im Fokus.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Auf Ebay können Verbraucher ihre Gutscheine gut verkaufen. Oft sogar über dem eigentlichen Einkaufswert, denn einige Händler waschen damit ihre Umsätze. So funktioniert die Masche

