Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Der Treasure-Truck, Amazons rollender Schnäppchen-LKW, verkauft seit 2015 in Seattle Sonderangebote am Straßenrand. Seine Tour, mit jeweils nur einem speziellen Angebot, kündigt er per App an. Nun wurde das Design-Patent des Kleinlasters, der an eine rollende Kirmesbude erinnert, abgesegnet, weiß Geekwire. Amazon macht aber gerade noch mit einem anderen Patent im Straßenverkehr auf sich aufmerksam.

Zum ersten Mal hat Zalando in einem Quartal mehr als eine Milliarde Euro umgesetzt. Das Wachstum im vierten Quartal lag zudem bei rund 25 Prozent. Insgesamt erwirtschaftete Zalando 2016 nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von bis zu 3,6 Milliarden Euro (2015: 2,9 Milliarden Euro), ein Plus von rund 23 Prozent. Für den Rest der Branche ist das eher peinlich, für Zalando erst der Anfang. Mehr dazu bei etailment Wie das Zalando-Ergebnis zu bewerten ist, zeigt ein nicht ganz fairer Seitenblick auf die Baur-Gruppe (Baur-Versand, I'm Walking, Baur Fulfillment Solutions, Empiriecom, Unito-Gruppe). Die Otto-Tochter wird laut Neuhandeln voraussichtlich einen Netto-Umsatz von rund 675 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2016/2017 erreichen und damit unter dem Vorjahresergebnis von 683 Millionen Euro bleiben.

Stellenstreichungen bei Alba Moda, eingestellte Shops hier, beendete Shops dort. Die Klingel-Gruppe könnte auch mal wieder gute Nachrichten gebrauchen. Da sind sie: Der Traffic in Form von Unique Visits wächst um fast 30 Prozent. Relaunch sei dank. Nach der Marke WENZ erhielt gerade klingel.de ein Facelift, im nächsten Schritt wird der Markenauftritt von MONA re-designed. Der Gruppe dürfte auch entgegen kommen, dass sich immer mehr Best Ager für den E-Commerce begeistern - oder wie meine Oma gesagt hatte - den Elektro-Konsum (mit kurzem "u" gesprochen).

Media-Markt hebt mit dem Portal Koch-mit.de nach Smart-Wohnen.de sowie Gamez.de eine weitere Content-Lösung ins Web. Inspiration, Unterhaltung und Beratung wird auf den digitalen Herdplatten aufgewärmt. Highlight der Plattform ist eine Kochshow mit ‚Rocking Chef' Ralf Jakumeit, der live in der Media-Markt-Showküche bruzelt, weiß Channel Partner

Neuer Shop für Red Wing: Red Wing, Ladentrio in Berlin, Hamburg und München für rahmengenähte Schuhe, hat sich von der Best IT GmbH einen neuen Onlineshop (Shopsystem Shopware 5) bauen lassen.

Milliönchen für Eyeglass24: Das Müncher Brillen-StartUp Eyeglass24 sammelt einen Betrag in siebenstelliger Höhe bei Investoren wie Bayerische Beteiligungsgesellschaft (BayBG), Schlüssel Vermögensverwaltung und Whitestone Communications Network, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Lang Holding und Privatinvestoren ein.

Der Spezialversender Publikat, bei dem der einstige Cyberport-Chef Danilo Frasiak inzwischen mit am Steuer steht, machte mit Shops wie Stylefile.de und BigTree.de 2016 einen Netto-Umsatz von 50 Millionen Euro mit Sneaker, Streetwear und Outdoor-Mode. Plus 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, weiß Neuhandeln Einen „mittleren einstelligen Millionenbetrag", so Gründerszene, hat das Tierfutter-Startup PetsDeli erhalten. An der Finanzierungsrunde sollen Rocket Internet und Project A beteiligt sein. Nun peilt man den US-Markt an. Hierzulande will man alsbald in den Regalen von Edeka und dm präsent sein.

INTERNATIONAL

Zalando bietet Franzosen Anprobe vor Bezahlung:

Nach ersten Tests macht Zalando in Frankreich die Bestellungen zur Anprobe nun zu einem offiziellen Service-Element, hat Exciting Commerce entdeckt. Kunden bezahlen damit nicht schon bei der Bestellung, sondern erst nach einem Zeitraum von bis zu 14 Tagen für die Artikel, die sie behalten wollen.



Saudis steigen bei Versandapotheke ein:

Die saudische Al Faisaliah Group steigt bei der Versandapotheke Zur Rose ein. Das Geld fließt über die Beteiligungsgesellschaft Matterhorn Pharma mit Sitz auf den Cayman Islands von den Saudis zu Zur Rose. Die zum saudischen Königshaus gehörende Gruppe erwirbt für 19 Millionen Franken eine Minderheitsbeteiligung von rund 6 Prozent, rechnet FUW vor. Der Weg des Geldes ist manchmal so kompliziert wie ein Rezept.

Dicke Geldspritze für Flohmarkt-App Letgo:

Die Flohmarkt-App Letgo hat in einer Finanzierungsrunde 175 Millionen Dollar eingesammelt. Der Marktplatz, der auch hierzulande im Segment von eBay, Shpock und Co wildert, will es bereits auf ein Transaktionsvolumen von 23 Milliarden Dollar bringen. Zu den Investoren gehören Existing Naspers Ltd, Accel Partners, Insight Venture Partners, New Enterprise Associates and 14W, berichtet Internet Retailer

Amazon-Patent organisiert autonome Fahrzeuge:

Amazon hat ein Patent für die Organisation autonomer Fahrzeuge auf den Straßen angemeldet. Über ein Funknetz soll dabei den Autos mitgeteilt werden, welche Fahrspur für ihre Zwecke und Ziele die beste Option ist. Amazon dürfte dabei weniger an einen Einstieg ins Autogeschäft gedacht haben, als nach einer Lösung für die eigene Fahrzeugflotte suchen. Geekwire schildert Details.

Etsy verschlankt Checkout:





Die Handarbeitsplattform Etsy schafft ihren Kunden nun die Option, Einkäufe bei unterschiedlichen Anbietern in einer gemeinsamen Transaktion zu bezahlen. Dazu müssen die Händler aber einen Direct Checkout anbieten, weiß ECommerceBytes

TRENDS & FAKTEN

Forschungsprojekt für Produktempfehlungen:

Das Land Hessen fördert ein Forschungsprojekt der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und der Unternehmensberatung Dastani Consulting für Empfehlungen im Onlinehandel. Die Projektpartner wollen bis September 2018 einen Prototyp vorlegen, der es mittelständischen Unternehmen ermöglicht, kundenindividuelle Produktempfehlungen als Software as a Service (SaaS) zu generieren. Zwischen 250.000 und 30 Millionen Datensätze zu 45.000 bis 3 Millionen Kunden wird die Predictive Analytics Software bearbeiten können.

Zahl des Tages:

Laut des Deloitte-Reports „Global Powers of Retailing 2017“ bleibt Walmart trotz negativen Umsatzwachstums der weltweit größte Einzelhändler mit einem vier Mal höheren Ertrag als die zweitplatzierte Costco Corporation. Wie schon im Vorjahr findet sich die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) auf Platz vier. Aldi komplettiert die deutsche Präsenz in den Top 10. Die Metro-Gruppe gehörte im Geschäftsjahr 2015 nicht mehr zur Weltspitze. Aufgestiegen auf Platz 10 ist Amazon und liegt nun hinter Tesco, das vom 5.Platz abrutschte.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

China bietet beim Digital Commerce enormes Potenzial. Schon allein die Zahl von fast 700 Millionen Online-Nutzern lässt Händler ins Träumen geraten. Doch der Markt hat einige Besonderheiten. Wie treffen die Kunden ihre Entscheidungen? Welche Marktplätze nutzen sie? Das aktuelle Whitepaper "China" von etailment bietet einen Wegweiser für den Markteintritt.

Breuninger investiert seit langem in seine Multichannel-Fähigkeiten und wird jetzt noch ein ganzes Stück digitaler. Im Düsseldorfer Haus gibt es jetzt einen digitalen Spiegel für die Anprobe von Damenschuhen. Er ermöglicht die Ansicht des Tretwerks von allen Seiten und das in Augenhöhe. Der "Shoe Mirror", dessen Bilder man über E-Mail, Facebook oder Twitter teilen kann, kommt vom Göttinger Unternehmen xplace. Ein nettes Gimmick ist auch ein 3D-Display, dass Bilder aus Instagram-Welt von Breuniger zeigt. Online erlaubt Breuninger durch die Einbindung von Google Streetview einen interaktiven 360°-Rundgang durchs gesamte Erdgeschoss des Düsseldorfer Stores