Liebe Leserin, lieber Leser, es gibt Meldungen, die einem dann schon etwas nahegehen, wenn man sie aus dem Filter des Newsreaders zieht. So wie heute der Tod von Unternehmer Erich Kellerhals. Er war oft für eine Schlagzeile gut, auch bei uns im Morning Briefing. Die von ihm regelmäßig angestrengten Prozesse gegen MediaMarktSaturn, prägten in den vergangenen Jahren die Geschichte des Unternehmens, das er mitbegründet hatte. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Mit Thomas Kresse wird nun ein zusätzlicher Manager in den Vorstand des kriselnden Erotik-Unternehmens berufen, der nach Angaben der Firma ein Spezialist für Krisensituationen ist. Bei der Beate Uhse AG wird Kresse daher ab sofort als „Chief Restructuring Officer“ (CRO) daran mitarbeiten, den Erotik-Konzern zu sanieren. Er wird dem Vorstandsvorsitzenden, Michael Specht, im Vorstand zur Seite gestellt, um die Restrukturierung des Unternehmens zu koordinieren.

Einmal mehr feiert Amazon sich selbst. Weltweit konnte das Unternehmen das bisher erfolgreichste Weihnachtsgeschäft vermelden. Innerhalb einer Woche haben beispielsweise mehr als 4 Millionen Kunden "Amazon Prime" getestet. Zu den am häufigsten verkauften Produkten gehörten mit dem Echo Dot und dem Fire-TV-Stick hauseigene Produkte.

Ja, Verdi und Amazon gehören an dieser Stelle ebenfalls schon lange zusammen. Die Gewerkschaft lässt nicht locker und will das Unternehmen diesmal im Umtausch- und Gutscheingeschäft treffen. Dazu wurde am größten Versandlager-Standort zu einem viertägigen Streik aufgerufen. Der Standort Bad Hersfeld sei nach Weihnachten besonders stark in das Umtauschgeschäft involviert. Deswegen rechnet die Gewerkschaft damit, das Unternehmen zu treffen. Verdi ruft seit Jahren bei Amazon immer wieder zum Streik auf. Damit sollen Verhandlungen über einen Tarifvertrag erzwungen werden.