Liebe Leserin, lieber Leser, irgendwie ist es kein Wunder, dass beispielsweise Zalando und Otto gerade massiv ins Beauty-Geschäft einsteigen. Das Thema liegt ja quasi auf der Straße. Schamesröte, Zornesröte, abblätternder Lack, Imageprobleme - im Handel gibt es so einiges, was man derzeit gerne überschminken würde.

Die gestrige Ankündigung der Beauty-Attacke war noch mit wenig Leben gefüllt. Aber Zalando wollte wohl auch optimistische Aussichten liefern. Denn so richtig hübsch waren die ebenfalls verkündeten vorläufigen Quartalszahlen von Zalando dann nämlich nicht. Die fanden Börsianer eher entttäuschend. Zwar steigerte sich Zalando in den vergangenen drei Monaten beim Umsatz zwischen 27,5 und 29,5 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro und lag damit über den Erwartungen. Doch das operative Ergebnis (Ebit) lag im abgelaufenen Quartal bei maximal fünf Millionen Euro und könnte sogar ins Minus rutschen. Das ließ sich nur schlecht wegschminken.

"Wir auch!", ruft eine Meldung von Otto. Denn auch der Versandriese kann Kosmetik und verkündet, dass der Kosmetikhersteller L’Oréal ab sofort mehr als 1.000 Artikel von fünf verschiedenen L’Oréal-Marken auf Otto.de verkauft. Das Sortiment soll zudem noch ausgebaut werden. L’Oréal tritt dabei als externer Partner über das Marktplatz-Modell von Otto in Erscheinung.

Amazon weitet sein Sortiment an Dash-Bestellknöpfen aus. Neu dabei sind unter anderem Pampers, Nescafe, Tassimo, Senseo, Air Wick, Jacobs, Beba und Felix. Kunden in Deutschland können nun ihre Lieblingsmarken aus insgesamt 68 Dash Buttons in sieben Kategorien wählen und insgesamt 1.700 Produkte mit einem Klick bestellen.

Lidl in den USA ist klein, gefürchtet, frech - und ein bisschen grün wie Amazon fresh. Zumindest gilt das für die Tüten von Logistik-Partner Shipt. Mit Shipt, über dessen App Kunden auch bestellen können, will Lidl seinen Lieferservice in den USA auf die Beine stellen. Vielleicht gibt das jetzt Schwung. Denn nach reichlich Vorschusslorbeeren soll die Expansion von Lidl in den USA nicht im grünen Bereich sein.

Kündigungswelle bei Blue Apron:

In 10 von zunächst 82 Läden nimmt die US-Kette Kohl`s jetzt Retouren von Amazon an und baut auch Shop-in-Shop-Lösungen für den Verkauf von Kindle und Co auf. Eine gefährliche Liebschaft in der Hoffnung auf Laufkundschaft.Blue Apron, die US-Version von Hello Fresh, schlingert weiter. Nun muss der Kochboxen-Anbieter mehrere hundert Mitarbeiter entlassen. Recode erinnert daran, dass dem Service Amazon mit Whole Foods und eigenen Kochboxen-Plänen im Nacken sitzt. Könnte sein, dass für die Kochboxen-Anbieter der Lack ab ist. Hello Fresh beeilt sich ja nun nicht ohne Grund in Richtung Börse.