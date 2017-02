Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Es ist nicht nur ein Klischee. Uniformen haben oft nicht den besten Fashion-Schnitt. Gerade bei Behörden. Anderes bei der Schweizer Post. Deren Onlineshop für Mitarbeiter findet nun die passende Kleidergröße via virtueller Anprobe, schreibt der "Blick". Damit müssen wir uns auch von einem anderen Klischee verabschieden: Behörden hinken nicht immer digital hinterher. Auch andernorts peppt man gerade das Image auf.

Amazon will bis Ende 2017 15.000 neue Jobs in Europa schaffen. 2.000 allein in Deutschland. Amazon suche unter anderem Logistikexperten, Sprachwissenschaftler, Softwareentwickler, Berufseinsteiger und Auszubildende, heißt es in der Welt