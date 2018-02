Liebe Leserin, lieber Leser, war das gestern nicht ein Irrsinns-Tag an den Börsen? Die Kryptowährung Bitcoin, seit Tagen im Sinkflug, rauscht vom Spitzenwert von rund 20.000 Dollar im Dezember gestern bis auf 7000 Dollar runter. Tendenz: weiter fallend. Der Dow Jones wiederum verliert mehr als 1.000 Punkte und mehr als vier Prozent zum Handelsschluss. Es ist der wohl heftigste Kurseinbruch seit der Lehman-Krise. Einen Irrsinn macht daraus übrigens nur unsere Wahrnehmung. Rational betrachtet und auf lange Sicht heißt es "Hinfallen, aufstehen, Kaffee trinken, weitermachen".

Otto stärkt Digitaltochter:

Zalando bereitet Kosmetik-Offensive vor:

Lokale Marktplätze taugen nichts:

Alibaba-Rivale JD.com will offenbar mit einer eigenen Plattform nach Europa kommen und Frankreich, Großbritannien und Deutschland erobern. Los gehen könnte es 2019. Das kündigte Richard Liu, CEO des chinesischen E-Commerce-Giganten JD.com, in der "Financial Times" an.Die Otto Gruppe hat das Budget ihrer Digitaltochter Otto Group Digital Solutions von zehn auf 85 Millionen aufgestockt . Unter dem Dach versammelt Otto E-Commerce-Themen, Fintech und Logistik der Zukunft mit Unternehmen wie Blue Yonder, Picalike und LiquidLabs.Zalando rüstet sich für den Einstieg ins Beauty-Geschäft und fischt im Personalteich der zukünftigen Wettbewerber . 20 Leute umfasst das Team rund um Karin Tiano, Head of Beauty bei Zalando, inzwischen, weiß die W&V "DOA" oder "Dead on Arrival". So fassen wir mal die Studie der Hochschule Koblenz über lokale Marktplätze zusammen. Die Studie kommt nämlich zu dem Ergebnis, das derlei Plattformen nicht dazu taugen, „mit großen Online-Händlern mithalten zu können und den eigenen Umsatz signifikant zu steigern“. Das deckt sich - leider - in etwa mit unseren Beobachtungen.