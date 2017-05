Liebe Leserin, lieber Leser, nach einem Feiertag drängt an vielen Schreibtischen die Zeit, stapeln sich die To-Do-Listen. Deshalb machen wir es heute kurz, kompakt und konzentriert und bringen Sie in gut einer Minute auf den aktuellen Stand der Dinge. Die Nachrichten und Gerüchte des heutigen Tages werden uns ohnehin noch länger beschäftigen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Zalando denkt über Flagship-Stores nach:

Zalando-Vorstand Rubin Ritter will Flagship-Stores in Metropolen wie London, Paris oder Berlin nicht ausschließen. Das sagte er dem "Manager Magazin" . Zalando denkt dabei offenbar weniger an Resterampen wie die Outlets in Berlin und Frankfurt, sondern an Stores nach dem Vorbild von Apple.

DHL liefert für Amazon Fresh:

DHL liefert die Bananen, Salate und Nudel (und den ganzen Rest) für den Lebensmittel-Dienst "Amazon Fresh" aus. Das sagte Post-Chef Frank Appel bei der Hauptversammlung in Bochum. Das meldet das Handelsblatt . Die Post stellt mit ihrem Online-Supermarkt Allyouneedfresh.de bereits selbst Nahrungsmittel zügig zu.

VW-Händler streiten gegen Digitalisierung:

Bei der Digitalisierung des Vertriebs stößt Volkswagen auf den erwarteten Widerstand der Händler. Die scheuen offenbar digitale Investitionen und fürchten den Verkauf im Netz. Die Wegfahrsperren beschreibt das Handelsblatt

INTERNATIONAL

Apple bereitet Amazon Echo-Killer vor:

Apple könnte bereits in diesem Sommer die digitale Sprachhorchbox Amazon Echo mit einem eigenen digitalen Assistenten kontern. Der vernetze Lautsprecher und Horchposten von Apple würde damit Siri ins Wohnzimmer bringen. Preislich dürfte sich das Gerät aber deutlich über dem Amazon Echo bewegen. Noch sind die Erwartungen von TNW aber bessere Gerüchte.

Apple greift Paypal an:



TRENDS & FAKTEN Apple arbeitet an eigener Kreditkarte und verhandelt dafür mit möglichen Partnern aus der Payment-Branche. Dabei denkt Apple wohl an ein Modell nach dem Vorbild der Paypal-App Venmo. Damit können Nutzer Geld untereinander verschicken. Das meldet ReCode . Zudem soll Apple an einer Prepaid-Kreditkarte arbeiten und dabei auf eine Kooperation mit Visa hoffen.

Gutachten stärkt Uber:

In einem Gutachten für das Bundesverkehrsministerium fordern Experten eine weitgehende Auflösung von Beschränkungen im Taxigewerbe. Feste Taxipreise und Taxikonzessionen sollten beispielsweise abgeschafft werden. Das könnte Taxi-Schreck Uber legalisieren. Der Spiegel hört daher von Verbände-Empörung.

LZ Retailytics gestartet:

Mit LZ Retailytics ist jetzt eine internationale Analyse-Plattform der Lebensmittel Zeitung (dfv Mediengruppe) gestartet. Renommierte Retail-Analysten unterstützen den Lebensmittelhandel und seine Geschäftspartner mit kommentierten Marktdaten bei Planung, Analyse und Prognose ihres Geschäfts in Europa. Dies geschieht über eine digitale und mobile Plattform in englischer Sprache sowie in Form von Workshops, Trainings und Projekten.

Zahl des Tages:

Amazon. Um die Ergebnisse vergleichbar zu halten, wurden die Umsätze rückwirkend bis Mai 2015 neu berechnet, was wegen des zusätzlichen Amazon-Volumens zu erheblichen Revisionen bereits veröffentlichter Zahlen führte. Ohne Amazon hatte das Bundesamt im vergangenen Jahr Steigerungsraten von 1,8 und 2,3 Prozent errechnet. Mit Amazon sind es real 2,6 Prozent und nominal 2,9 Prozent. Amazon wächst also schneller als der Markt, berichtet Das Statistische Bundesamt berücksichtigt in seinen Zahlen zum Einzelhandel erstmals die Ergebnisse von. Um die Ergebnisse vergleichbar zu halten, wurden die Umsätze rückwirkend bis Mai 2015 neu berechnet, was wegen des zusätzlichen Amazon-Volumens zu erheblichen Revisionen bereits veröffentlichter Zahlen führte. Ohne Amazon hatte das Bundesamt im vergangenen Jahr Steigerungsraten von 1,8 und 2,3 Prozent errechnet. Mit Amazon sind es real 2,6 Prozent und nominal 2,9 Prozent. Amazon wächst also schneller als der Markt, berichtet Internet World

Beliebtester Beitrag am Vortag: