Liebe Leserin, lieber Leser, die gestrigen Reaktionen auf die erweiterte Amazon Echo-Familie konzentrierten sich vor allem darauf, wie die Sprachsteuerung unseren Alltag erobert und vernetzt. Übersehen wurde dabei vielfach ein weitaus dramatischerer Effekt. Amazon verschiebt mit dem Echo für jedes Zimmer und jede Gelegenheit den Einkaufsvorgang hin zum Moment der Inspiration in Wohnzimmer, Küche, Garderobe - verkürzt damit den Einkaufsweg und den Augenblick der Entscheidung. Es wird also alles im schneller. Nur das Wochenende kommt - wie immer - im gleichen Tempo. Guten Morgen.

Amazon läuft sich für Kochboxen in Deutschland warm:





Auf die Kochboxen-Versender wie HelloFresh kommen womöglich harte Zeiten zu. Amazon hat beim Deutschen Markenamt die Marke „Dinner for 2 in about 30 Minutes“ angemeldet. Die soll „Fertiggerichte-Pakete“ liefern. Das berichtet die WirtschaftsWoche . In den USA sind die Kochboxen namens "Meal Kits" bereits bestellbar.

Hornbach wächst:

Hornbach wächst derzeit vor allem im Ausland und im E-Commerce. Während in Deutschland die Nettoumsätze im zweiten Quartal um 0,3 Prozent sowie im Halbjahr um 2,0 Prozent zulegten, lagen die Zuwächse im übrigen Europa bei 8,3 bzw. 9,5 Prozent. Der Konzernumsatz legte insgesamt um 4 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zu. Im letzten Quartal stieg der Gewinn in der Gruppe um knapp 10 Prozent auf rund 56 Millionen Euro. Zunehmend mehr Geld kommt auch mit dem E-Commerce in die Kasse. Genaue Angaben machte die Baumarktkette aber nicht.

Rocket Internet verringert Verluste:

Home24 das Defizit auf zwölf Millionen Euro halbiert konnte, Westwing sich mit einem Minus von sechs Millionen Euro optimistisch bewegt und die Global Fashion Group ihr Minus um mehr als ein Drittel auf 44 Millionen Euro reduzierte. Lediglich bei Hello Fresh steigen die Verluste leicht, das Wachstum verlangsamt sich. Kein gutes Signal angesichts der eigenen Börsenpläne und der Kochboxen-Pläne von Amazon. Die Start-up-Schmiede Rocket Internet (Zahlen als pdf) berappelt sich zusehends. Bei fünf wichtigen Unternehmen konnte Rocket seine Verluste weiter deutlich verringern und das Wachstum steigern. Die Verluste sanken im Vergleich zum Vorjahr um 44 Millionen auf 161 Millionen Euro im ersten Halbjahr. Der Umsatz stieg um 29 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro. Im Detail kann man nachlesen, dass beispielsweisedas Defizit auf zwölf Millionen Euro halbiert konnte,sich mit einem Minus von sechs Millionen Euro optimistisch bewegt und die Gihr Minus um mehr als ein Drittel auf 44 Millionen Euro reduzierte. Lediglich beisteigen die Verluste leicht, das Wachstum verlangsamt sich. Kein gutes Signal angesichts der eigenen Börsenpläne und der Kochboxen-Pläne von Amazon.

Rocket Internet macht mit Delivery Hero Kasse:

Rocket Internet halbiert seine Beteiligung an Delivery Hero. Die Anteile an dem Essenslieferdienst kauft der Medienkonzern Naspers für 660 Millionen Euro. Rocket Internet hält damit nur noch 13 Prozent an Delivery Hero.

Lidl verkauft bei JD.com:

Der Discounter Lidl hat einen Online-Shop auf der chinesischen Plattform JD.com eröffnet. Lidl verkauft bei dem Alibaba-Rivalen seine Eigenmarken. Bereits seit dem Frühjahr ist der Discounter auch bei Alibaba präsent.



Windeln.de - Gründer gehen, Amazon-Manager kommt: Die Gründer des Online-Drogeriehändlers Windeln.de Konstantin Urban und Alexander Brand steigen im kommenden Jahr aus dem Vorstand aus. Neuer Chef wird der Amazon-Manager Matthias Peuckert, der beim Online-Riesen im FMCG- und Pantry-Geschäft aktiv war.



Otto macht Mitarbeiter zu Influencern:



Mitarbeiter können gute Botschafter des Unternehmens sein. Deshalb will Otto jetzt intern über 100 Mitarbeiter zu Influencern weiterbilden. Die sollen in Social Media aber nicht für Produkte, sondern für Otto als Arbeitsplatz werben.

INTERNATIONAL

Coop und Mercedes liefern per Drohne:

Der US-Drohnenanbieter Matternet, Mercedes-Benz Vans sowie Coop und Swisscom mit ihrem Shopping-Marktplatz Siroop starten in der Schweiz jetzt testweise mit der Drohnenlieferung . In einem ersten Schritt sollen Handwerksbetriebe mit - falls nötig - Mercedes-Vans Ersatzteilen beliefert werden, im zweiten Schritt will man auch Kunden in Zürich aus der Luft beliefern. Beinahe jedenfalls: Der Liefercopter soll das Paket bei einem Siropp-Händler holen, dann auf dem Dach des Mercedes-Transporters landen. Anschließend bringt der Fahrer das Paket zum Kunden.

Ikea kauft TaskRabbit:

Ikea kauft das Start-up TaskRabbit . Über die Plattform werden Arbeitskräfte für kleine Aufträge vermittelt. Die sollen den Kunden dann künftig vermutlich beim Aufbau der Möbel helfen. Man kann aber auch jemanden engagieren, der für einen in der Kasse Schlange steht. Derzeit ist TaskRabbit in 40 US-Städten und in London aktiv.

Walmart plant Same Day Delivery:

Walmart bleibt Amazon auf den Fersen und will schon bald in New York Same Day Delivery anbieten . Bislang bietet Walmart nur kostenloses "Two-Day-Shipping".

Boohoo im Trend:



TRENDS & FAKTEN Fashion-Händler Boohoo steigert seinen Umsatz im ersten Halbjahr um ingesamt 106 Prozent. Auch andere KPI wie die Konversionsrate und die wachsende Zahl aktiver Kunden sehen gut aus. Boohoo hat zuletzt massiv in Technologie, Kundenservices, IT und Logistik investiert. Dabei macht Boohoo sogar noch Profit.

Alexa fährt im BMW mit:

Amazons Sprachassistentin Alexa kommt ab Mitte 2018 in die Autos von BMW . Wichtigster Sprachbefehl: "Alexa, Lichthupe" (scnr).

Zahl des Tages:

Bei Amazon arbeiten inzwischen rund 5000 Menschen im Geschäftsbereich rund um Alexa und Echo . Im Mai 2016 waren es noch 1000. Allein diese Zahl zeigt, mit welchem Tempo Amazon den Rest der digitalen Welt und erst recht den Teil der schwach digitalisierten Welt abhängen kann.

