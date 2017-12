Liebe Leserin, lieber Leser, in diesen letzten Tagen vor Weihnachten wird es nun doch noch voller in vielen Geschäften. Aber eben nicht in allen Geschäften. Und deswegen nimmt hier in Hamburg die Zahl der selbstgebastelten Plakate in den Fenstern kleinerer Händler wieder zu. Sie bitten um eine milde Gabe, schließlich könnten sie alles genauso gut wie Amazon und zahlen in Deutschland Steuern. Wer bittet, statt seine Attraktivität gegenüber dem Kunden zu steigern, hat offenbar schon aufgegeben.

Das Beauty-Sortiment von Zalando ist langsam startklar:

Mehr als 30 Marken haben bereits einen Liefervertrag unterschrieben . Darunter sind bekannte Namen wie L'Oreal, Maybelline oder Nails Inc. Mit 100 Marken befindet sich das Unternehmen nach eigenen Angaben aktuell in Gesprächen. Derzeit wird die eigene Logistik auf das neue Sortiment vorbereitet. Schließlich geht es hier in erster Linie um sehr kleine Versandeinheiten und teilweise auch um Gefahrgüter. Macht das Projekt im gleichen Tempo weitere Fortschritte, steht einem Start im ersten Halbjahr 2018 nichts mehr im Weg.

Kreditversicherer lässt Kaufhof links liegen:

Neues Ungemach droht Galeria Kaufhof. Nach Informationen der TextilWirtschaft hat der Kreditversicherer Atradius seine Garantiesummen für Lieferanten des Händlers drastisch reduziert oder sogar auf null gestellt. Kaufhof gibt sich dagegen zuversichtlich, mit dem Versicherer eine Lösung zu finden. In der Branche wird befürchtet, andere Versicherer könnten sich dem Beispiel anschließen.

PayPal investiert in Weltsparen:

Der Bezahldienstleister hat nach Informationen des Handelsblatts einen zweistelligen Millionenbetrag in das deutsche Zinsportal Weltsparen gesteckt und einen Anteil am Unternehmen erworben.

QVC gönnt sich neue App:

Weltweit erwirtschaft der Multichannel-Händler QVC 62 Prozent seines Umsatzes im E-Commerce über mobile Endgeräte. Das Unternehmen reagiert darauf mit der Überarbeitung seiner App. Für Android steht sie aktuell schon zum Download bereit, für iOS ist Anfang 2018 geplant. Ziel ist es, damit verstärkt jüngere Zielgruppen anzusprechen. Überarbeitet wurden insbesondere die Benutzerführung, das Design wurde an den Onlineauftritt angepasst und setzt verstärkt auf Video.

Takko denkt über Börsengang nach:

Nach Informationen der TextilWirtschaft denkt Takko Fashion nach einem erfolgreich abgeschlossenen Refinanzierungsprozess über einen Börsengang nach. Im November wurde eine Unternehmensanleihe in Höhe von 510 Mio Euro erfolgreich platziert. Die verkündeten deutlich positiveren Geschäftszahlen (4,9 Prozent Plus beim Nettoumsatz, leicht erhöhtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) beflügeln wohl nun auch die Fantasie in der Firmenzentrale. Hier wolle man strategische Finanzierungsmöglichkeiten erkunden, einschließlich einer Börseneinführung, wie es im Rahmen der Bilanzpressekonferenz hieß.



INTERNATIONAL

IKEA steht Ärger mit der EU ins Haus:

Die Europäische Kommission hat eine eingehende Prüfung über die steuerliche Behandlung von Inter Ikea in den Niederlanden eingeleitet. Es besteht die Sorge, dass zwei niederländische Steuervorbescheide dem Unternehmen durch geringere Steuerzahlungen einen ungerechten Vorteil verschafft hätten. Geprüft werde die nun die steuerliche Behandlung seit 2006. Inter Ikea ist eine der Gesellschaften, die hinter dem schwedischen Möbelhaus stehen.

Französische Regierung verklagt für Amazon:

Die französische Regierung klagt nach einer rund zweijährigen Untersuchung gegen Amazon. Der Vorwurf lautet, dass das Unternehmen seine Marktmacht gegenüber Dritthändlern ausnutze. Es steht eine Strafzahlung von 10 Mio Euro im Raum. Im Kern geht es um die Verträge mit rund 10.000 Handelspartnern für die Plattform. Hier wird etwa moniert, dass Amazon diese jederzeit einseitig aufkündigen könnte.

Amazon erneut mit "Digital Day":

Zum zweiten Mal wird Amazon in der Zeit beginnend ab dem 26.12. bis zum 29.12. seinen Sonderverkauf "Digital Day" veranstalten . In diese Zeit werden teilweise bis zu 80 Prozent Preisnachlass auf Apps, Spiele, E-Books oder Videos gewährt.

TRENDS & FAKTEN

