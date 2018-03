Die Erlöse auf vergleichbarer Fläche stiegen um 9 Prozent auf 25,3 Milliarden Euro, d er Gewinn legte um 7 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro zu.





Nicht nur in Großbritannien, sondern nun wohl auch in den USA will der Spielzeughändler Toys ‘R’ Us offenbar alle Filialen schließen oder verkaufen. Das berichtet die "Washington Post". Der Händler ist in Milliardenhöhe verschuldet, hat in den USA bereits Gläubigerschutz beantragt und die Schließung von 180 Filialen in den USA und die Schließung aller Filialen in UK angekündigt.