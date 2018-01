Liebe Leserin, lieber Leser, so bekloppt ist derzeit der Markt für Kryptowährungen: Kodak (die mit den Filmen und Filmen) kündigt eine virtuelle Währung namens KodakCoin (für Foto-Lizenzen) an und der Aktienkurs des Unternehmens explodiert, weil das eben ein bisschen nach Bitcoin riecht. Apropos Duft: Auch andernorts ist gerade mächtig Unruhe.

Tina Müller räumt auf - Digital-Expertinnen für Douglas:

Nachdem Tina Müller bei Douglas das Zepter führt, dreht sich das Personalkarusell. Deutschland-Chef Andreas Bork hat "aus persönlichen Gründen" Douglas verlassen. Müller macht vorerst seinen Job mit. Bork war erst im September angetreten. Eine Etage tiefer gibt es eine Reihe neuer Positionen und Expertinnen: Vanessa Stützle (Ex S.Oliver) als International Head of E-Commerce. Malika Mansouri (Ex-Bipa) als International Head of Pricing. Caroline Schmitt (Ex Opel) als neuer Head of E-Commerce, Social Media und Marketing-PR Germany. Konstanze Gallinatus (Ex Springlane) als International Head of PMO.

eBay-Zahlen machen Januar zum Star: Laut eBay-Zahlen ist für viele Online-Händler der Januar der wichtigste Verkaufsmonat. Knapp fünf Prozent der deutschen eBay-Händler erwirtschaften 50 Prozent oder mehr ihres Gesamtumsatzes im Januar. Ist ja auch logisch. Im Januar wird das Zubehör zu den Geschenken gekauft, werden die Geldgeschenke unter das Volk gebracht - oder schlicht das gekauft, was man sich eigentlich gewünscht hat.

Foodspring-Gründer als Werbestars im TV:



Tobias Schüle und Philipp Schrempp verkaufen unter Foodspring im Web funktionale Ernährung. Bewegung ist natürlich auch gesund dabei. Also zeigen sich die Gründer in Werbespots in Shorts und T-Shirts beim Frühsport . Zu sehen sind die Spots (Agentur: TryNoAgency) unter anderem auf DMAX, Sixx, RTL, Vox. So richtig zündend ist der kreative Klimmzug aber nicht.

Finanz-Viagra für Beate Uhse:





Würth schraubt am Rekordgewinn: Die Würth-Group​



Die insolvente Erotikkette Beate Uhse bekommt vom Investor Robus Capital Finanz-Viagra . Ein Darlehen über 2,7 Millionen Euro soll helfen, die Regale in den Filialen und im Webshop aufzufüllen.Die Würth-Group​ wächst digital deutlich: Der Bereich E-Business wuchs um fast 20 Prozent und trug rund 2 Milliarden Euro zum Umsatz bei. Ingesamt stieg der Umsatz des Familienunternehmens aus Künzelsau um 7,5 Prozent auf rund 12,7 Milliarden Euro im Jahr 2017. Würth erwartet nach vorläufigenZahlen auch einen Rekordgewinn aus Schrauben , Dübeln und Co: zwischen 760 und 770 Millionen Euro.

INTERNATIONAL

Walmart baut "Scan & Go" aus:

Albert Heijn testet in den Niederlanden ein ähnliches Modell namens "Tap to Go". Dort muss man eine Plastikkarte an das Regalettikett halten, kann dann die Ware aus dem Regal nehmen und muss nicht mehr zur Kasse. Walmart setzt sein "Scan & Go"-Programm bis Ende Januar in 100 weiteren Märkte n ein. Bei dem Checkout-System scannt der Kunde per Smartphone und Walmart-App die Produkte, wenn er diese aus dem Regal holt, zahlt dann in einem Rutsch an einer SB-Kasse. Erste Tests mit "Scan & Go" brachte Walmart bereits 2013 auf den Weg. Bislang gibt es "Scan & Go"in 25 Märkten.

Ford und Postmates entwickeln autonomes Lieferkonzept:

Ford und das Liefer-Start-up Postmates wollen Konzepte für Lieferungen ohne Fahrer entwickeln. Ein Pilot für autonome Essenslieferungen soll noch in diesem Jahr starten. Postmates wurde vom Deutschen Bastian Lehmann gegründet.

Display für Google Assistant:





Pizza Hut liefert autonom: In der aktuellen "Black Mirror"-Folge "Crocodile" auf Netflix fährt ein autonom fahrendes Pizza-Taxi noch einen Fußgänger an. Vielleicht kein gutes Timing, wenn Toyota zusammen mit Pizza Hut auf der Technikmesse CES in Las Vegas ein Konzept für ein Pizza Taxi vorstellt, das autonom gleich mehrere Pizzen durch die Gegend fährt. TRENDS & FAKTEN Auch der Google Assistant bekommt alsbald einen Bildschirm für Google Home . Er folgt damit dem Vorbild Amazon Echo Show und wir so ein Stück Shopping-tauglicher.

Wächst zusammen: Google Pay vereint Bezahldienste:





Google fasst seine verschiedenen Payment-Dienste künftig unter "Google Pay" zusammen und dürfte damit Apple Pay sowieso das Leben schwer machen, aber auch andere Dienste müssen angesichts der Vormachtstellung von Google gewarnt sein.

Passt zusammen: Digitalisierung und Nachhaltigkeit:





Wird älter: Snapchat: Ist der Bilderdienst Snapchat schon ein Kanal von gestern? Die Stimmen dazu werden lauter . Bislang geheime Zahlen zeichnen ein etwas anderes Bild. Mehr Digitalisierung bringt Produktion und Verbrauch dichter zusammen. Mehr Digitalisierung erhöht die Attraktivität des ländlichen Raums. Mehr Digitalisierung entzerrt die Liefersituation und beugt dem Paketstau vor: Das sind drei überraschende Erkenntnisse aus der zweiten Auflage der Open Source Studie „Nachhaltigkeit im Interaktiven Handel“ des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland.

Zahl des Tages:

Zalando macht in der Schweiz nach Schätzungen von CS-Ökonom Sascha Jucker 624 Millionen Franken Umsatz.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Mit zunehmendem Onlinehandel steigt die Zahl der versendeten Pakete. In vielen Städten droht der Verkehrsinfarkt. Auch der Güterfernverkehr steckt immer öfter im Stau fest. Fahrermangel führt zur Verknappung von Laderaum. Abhilfe leisten kann die Digitalisierung: Von einer intelligenten Vernetzung, selbst mit Konkurrenten, könnten alle profitieren – auch die Umwelt.

