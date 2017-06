Liebe Leserin, lieber Leser, zumindest in den USA scheint es bereits einen Umdenkungsprozess bei den Verkäufern gegeben zu haben. Nach einer von Retail Dive zitierten Studie, würde das Personal dort gern auf mehr Technologie während der Beratung zurückgreifen, erhält aber seiner Meinung nach zu wenig davon. Schade, dass es zu diesem Aspekt noch keine Zahlen aus Deutschland gibt. Weitere News wie gewohnt nach dem Klick.

Der zur Otto Gruppe gehörenden Online-Shop Edited konzentriert sich zukünftig auf Damenoberbekleidung. Mode für den Herren wird es damit nicht mehr geben. Wie die TextilWirtschaft schreibt, will sich das Unternehmen auch verstärkt auf seine Eigenmarke "Edited the label" fokussieren, nachdem der Online-Shop bereits einem Relaunch unterzogen wurde.

Die Lebensmittelzeitung berichtet davon, dass die Konzerntochter Redcoon ihrer Mutter Media-Saturn wenig Grund zur Freude bereitet. Das liegt indes nicht nur an den eingefahrenen operativen Verlusten des Pure Player, sondern auch einer Steuernachzahlung in nicht bezifferter Millionenhöhe.

Der Deutschlandsitz von Snap, Mutterkonzern von Snapchat, wird in Hamburg aufgebaut. Der genaue Standort und Starttermin sind noch nicht bekannt. Wie Horizont berichtet, könnte den Ausschlag für die Standortentscheidung die Nähe zu den ansässigen Medienunternehmen und Internetriesen Google und Facebook gegeben haben. Erstmals nannte das Unternehmen auch Zahlen zur Nutzerschaft in Deutschland. Demnach nutzen 5 Millionen Deutsche den Dienst, davon sind 60 Prozent mindestens 18 Jahre alt.

Mittels einer Kapitalaufstockung will der britische Onlinehändler Boohoo bis zu 50 Mio britische Pfund einnehmen. Wie die TextilWirtschaft berichtet, werden dazu neue Aktien ausgegeben. Außerdem verkaufen die beiden Gründer ein umfangreiches Aktienpaket. Das 2006 gegründete Unternehmen konnte in den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz von 120 Mio Pfund erzielen. Zielgruppe des Fashionhändlers sind Käufer bis in die Mittzwanziger.