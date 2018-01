Liebe Leserin, lieber Leser, ein Satz aus dem Interview mit Adidas-Chef Kasper Rorsted aus der FAZ von Sonntag gehört in jedem Unternehmen auf den ganz großen Verteiler: "In der Digitalisierung ist der Konsument den Unternehmen weit voraus. Und wir müssen schauen, wie wir hinterherkommen. Deswegen stellen wir so viele junge Menschen ein, die keine Hemmung haben, die digitale Welt zu erobern, die kennen nichts anderes." Der Wandel aber, er muss wie dieser Tage bei Douglas, an der Spitze brutal gewollt werden.

Ex Libris räumt das Feld:

Connox zeigt Vitra in Augmented Reality:

Während Otto noch mit Einfachlösungen und Fotos beim "Home Styler" experimentiert, zeigt Wohndesign-Shop Connox, dass Augmented Reality und Virtuell Reality einfach zum Online-Möbelhandel gehören und rollt ein neues Augmented Reality Feature in seiner iOS-App aus. Aktuell können die App-Nutzer mehr als 240 Artikel von Vitra virtuell testen und per Klick in der eigenen Wohnung platzieren. Connox folgt damit unter anderem dem Beispiel von Ikea und Westwing. Bei Otto passen vermutlich die Zielgruppe und AR nicht zusammen, weil es dort zuviele Kunden gibt, die noch AOL-Startseite-Nutzer sind. Warum macht eigentlich das junge Otto-Konzept "About You" nicht auch in Möbel?



Ernsting's Family optimiert die Preise: Der Textil-Filialist Ernsting's Family wird stufenweise die Preisoptimierungs-Software von Blue Yonder einführen . Der Händler will zunächst Preissenkungen von Modeartikeln entlang des Produktlebenszyklus testen.

400.000 Kunden für Siroop:

Schweizer Onlinemarktplatz und ein Projekt von Coop und der Swisscom , dem man schon ein wenig den Erfolg wünschen würde, hat im Geschäftsjahr 2017 rund 400.000 Kunden erreicht und mehr als 1 Million Artikel von rund 500 Händlern angeboten. Konkretere Zahlen gibt es laut Siroop,Geschäftsjahr 2017 rund 400.000 Kunden erreicht und mehr als 1 Million Artikel von rundangeboten. Konkretere Zahlen gibt es laut Netzwoche nicht, was einen nicht allzusehr hoffen läßt.

Adidas schwört auf Zalando: In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" bestätigt Adidas-Chef Kasper Rorsted, dass weiterhin ein starker Fokus auf den Ausbau des E-Commerce-Geschäfts gelegt werde. Adidas will bis 2020 im Online-Handel von 4 Mrd. Euro Umsatz machen. Eine Vervierfachung. Adidas baut dabei auch auf bestehende Kooperationen wie mit Zalando. Zalando sei für die Marke in Europa heute einer der wichtigsten Vertriebswege online. Das sollte klassische Händler bitte final (auf)schrecken.

Erfolgreicher mit einer durchdachten Omnichannel-Strategie: Der „naive" Kunde war gestern. Wer heute einkauft, kommt mit ganz anderen Erwartungen, Tools und Wünschen. Nur wenige Einzelhändler haben darauf bereits die passende Antwort. Zwar entscheiden sich immer mehr Händler für die Umsetzung einer ganzheitlichen Omnichannel-Strategie, dennoch ist Europas Einzelhandel noch nicht optimal auf die Zukunft eingestellt – zu diesem Ergebnis kommt der IDC-Bericht: Making Your Omni-Channel Strategy a Reality

INTERNATIONAL

Amazon gewinnt neue Dash-Partner:

Amazon weitet sein Dash Replenishment Programm aus. Weitere Hersteller schließen sich dem System an, bei dem der Bestellknopf schon im Gerät untergebracht ist und automatisch aktiv wird, wenn Nachschub bestellt werden muss. Neue Produkte gibt es dazu, Druckerhersteller sind natürlich dabei, unter anderem von HP, Kenmore, Epson und Blustream.

Alibaba expandiert mit Hema:

Alibaba bewegt sich weiter Richtung offline. Der chinesische Online-Riese eröffnet in Peking 30 neue Hema-Märkte . Hema ist ein hochgradig vernetztes Supermarkt-Konzept.

TRENDS & FAKTEN

Facebook plant Echo-Alternative:





Facebook arbeitet angeblich an einem Rivalen für Amazon Echo und Google Home. Auch das Konkurrenz-Produkt - Geheimname "Portal" - von Facebook soll Video-Chat ermöglichen. Kommt mir, nachdem ich ohnehin Facebook-Detox betreibe, nicht ins Haus.

Zahl des Tages:

85 Prozent aller Prime-Kunden schauen laut einer aktuellen US-Studie wenigstens einmal in der Woche auf Amazon vorbei. Ein Drittel der Kunden hat dann schon ein klares Kaufziel. Amazon ist zudem Preisanker. Jeder zweite Onliner nutzt die Seite, schlicht auch um Preise zu vergleichen und zu sehen, ob der Preis in einem anderen Webshop real ist.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Die Trends für 2018 in der Digitalisierung sind gesetzt. Schauen wir doch zu Jahresbeginn noch schnell, was die weiter entfernte Zukunft für uns bereit hält. Hier sind acht visionäre Videos , die ihre ganz eigene Vorstellung von unserem Alltag, vom Leben, vom Shopping und Verkehr haben.

OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei Soundcloud - kostenlos.

Macht die Migros-Tochter Ex Libris aus der Not eine Tugend und wird zum Pure Player? Fest steht: Die Buchhandelskette Ex Libris schließt zwei Drittel aller Filialen . 14 Filialen bleiben. Ein bisschen stationäres Branding ist ja nie verkehrt. Brandgefährlich sind allerdings Berater, die meinen, das hätte Ex Libris ja auch schon vor einer Dekade oder mehr machen können oder müssen. Diese Leute denken weder an Mitarbeiter, noch verstehen sie etwas von Transformationsprozessen und beraten eher wie Hedge-Fond-Manager aus der Klischee-Abteilung.