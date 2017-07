Liebe Leserin, lieber Leser, Amazon tut derzeit aber auch alles, um sich bei Wettbewerbern unbeliebt zu machen. Die mögliche Entwicklung eines Messengers dürfte Facebook nicht gerade erfreuen, mit dem so eben gestarteten Spark spuckt der Konzern in den Vorgarten von Pinterest und seine Kochboxen sind nun auch schon erhältlich. Da müssen die Konkurrenten langsam in die Puschen kommen, damit dieser Newsletter nicht eines Tages Amazon-Briefing heißen muss. Weitere News nach dem Klick.

Google Home kommt am 8. August:

Wie die Horizont Tech News berichten, erhält der Echo von Amazon ab dem 8. August Konkurrenz in Deutschland. Dann wird Home, der smarte Lautsprecher von Google, erstmals in Deutschland zu bekommen sein. In den USA wird das Gerät bereits seit vergangenem Sommer angeboten. Verkauft wird der digitale Assistent für 149 Euro, also etwas günstiger als der Echo. Als Handelspartner sind Media Markt, Saturn, Conrad, Cyberport, EP und Otto dabei.

Visa und Paypal weiten Partnerschaft aus:

Nachdem die beiden Firmen bereits in den USA und in Asien zusammenarbeiten, wird ihre Partnerschaft jetzt auch auf Europa ausgeweitet. Durch die Kooperation wird Paypal, dank seiner Banklizenz, zum Emittenten für Visa. Für die Kunden bedeutet das, mit Paypal überall dort bezahlen zu können, wo auch Visa akzeptiert wird. Das umfasst Online-Shops, aber auch den stationären Handel.

E-Commerce-Abos im Vergleich:

Zalando hat mit Zet jetzt sein eigenes Vorteilsprogramm gestartet. Für 19 Euro im Jahr erhalten die Kunden u.a. schnellere Lieferung und eine persönliche Stylingberatung. Die TextilWirtschaft hat sich die Mühe gemacht, und Zet mit drei aktuellen Abo-Programmen verglichen.

Sarah Jessica Parker partnert mit Amazon Fashion:



Ab Oktober bietet Amazon Fashion eine Schuhkollektion für die Herbst-/Wintersaision von "Sex and the City"-Ikone Sarah Jessica Parker an. Pumps, High Heels und Stiefel sind im Angebot. Darunter sind einige Varianten exklusiv über Amazon erhältlich. Kunden, die sich für diese Exklusivmodelle entscheiden, erhalten beim Kauf auch noch einen handsignierten Schuhbeutel. Mehr Promibonus geht ja nicht.

INTERNATIONAL

Amazons Kochboxen sind da:

Anfang Juli hatte Amazon noch eine Markeneintragung beantragt, die auf einen bevorstehenden Start von Kochboxen hindeuteten. HelloFresh oder Blue Apron hatten jetzt weniger Zeit, als sie wahrscheinlich vermutet hatten. Denn wie Businessinsider berichtet, sind die "Meal Kits" jetzt bereits bestellbar.

Spark von Amazon gestartet:

Mit Spark startet jetzt eine neue Shopping-Welt auf Amazon, die sich Techcrunch genauer angesehen hat. Eindeutig von Pinterest und Instagram inspiriert, können die Nutzer hier Bilder zu Produkten als Gedächtnisstütze oder zu Inspiration veröffentlichen. Andere Nutzer dürfen die Einträge kommentieren oder ein "Lächeln" schenken, die Amazon Variante des Like-Buttons. Genutzt werden kann Spark derzeit nur mit der App von Amazon.

TRENDS & FAKTEN

Montags, ab 20 Uhr:

Wie Check24 herausgefunden hat, kaufen die Kunden am liebsten am Montag zwischen 20 und 22 Uhr online ein. Für die Auswertung hat das Vergleichsportal auf eigene Daten zugegriffen. Auch die gesuchten bzw. gekauften Produkte variieren im Tagesverlauf. Morgens ist Zubehör für Kaffeemaschinen gefragt, mittags wird Besteck bestellt, während abends Matratzen in der Gunst der Konsumenten steigen.

Zahl des Tages:

80 Prozent der befragten jungen Leute gaben an, dass soziale Netzwerke wie Instagram, Snapchat und YouTube ihre Kaufentscheidungen beeinflussen. Das berichtet Retail Dive . Die so genannten Baby Boomer sind für Social Media nicht ganz so empfänglich. Hier gaben nur 41 Prozent an, sich von den Inhalten der Netzwerke beeinflussen zu lassen.

