Liebe Leserin, lieber Leser, derzeit ergießt sich reichlich Häme über Rewe-Chef Lionel Souque, der zwei viel zitierte Interviews gegeben hat. Das sorgt zwar für tolle Headlines, aber verstellt den Blick darauf, dass ein Chef auch mal die Belegschaft beruhigen muss, die in jeder Zeitung liest, der Arbeitgeber werde sterben, nur weil Amazon jetzt auch Lebensmittel verschickt. Unsere News nach dem Klick.

Am 2. November will Hellofresh den Schritt an die Börse in Frankfurt wagen. Angestrebt wird ein Erlös zwischen 243 und 311 Millionen Euro, was einer Preisspanne zwischen neun und 11,50 Euro pro Aktie entspricht. Damit sieht sich das Unternehmen selbst zwischen 1,2 und 1,5 Mrd Euro bewertet. Und damit mehr wert, als das aktuell trudelnde Blue Apron.