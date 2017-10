Liebe Leserin, lieber Leser, soll man bei Amazon einsteigen oder nicht? Eine Frage, die viele Marken und Händler beschäftigt. Ganz aktuell etwa das Möbelhaus Ikea. Florian Heinemann von Project A hat dazu eine ganz eigene Meinung, die er auf der Shoptalkeurope dem Publikum mitteilte: "Starting a brand on Amazon or Alibaba is like doing drugs: it‘s great at first, but then it gets bad". Weitere News nach dem Klick.

Hello Fresh nimmt zweiten Anlauf zum IPO:

Der Kochboxenversender Hello Fresh bereitet eine Notierung am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse vor, wie das Unternehmen selbst mitteilt. Die geplante Kapitalerhöhung soll bis zu 300 Millionen Euro in die Kassen spülen, die dann in die Expansion des Geschäfts gesteckt werden sollen. Derzeit schreibt das Unternehmen zwar Verluste, in den kommenden 15 Monaten soll aber die Gewinnschwelle endlich erreicht werden. Ende 2015 hatte Hello Fresh schon einmal einen IPO vorbereitet, dann aber einen Rückzieher gemacht.

Lidl testet Click & Collect – aber in Belgien:

Belgien soll offenbar das Testlabor für Lidl werden, um weitere Gehversuche in Sachen Click&Collect zu unternehmen. Nach Informationen der Lebensmittelzeitung stehen in drei Filialen jetzt Abholstationen. Während das Unternehmen in Deutschland solche Experimente wieder eingestampft hat, wird in Belgien weiter an Multichannel-Konzepten gearbeitet. 90 Prozent der Non-Food-Ware seien für die Abholboxen geeignet.

Thalia steigt bei Papego ein:

Die App Papego ging im vergangenen Jahr an den Start. Sie soll den Lesern den Wechsel zwischen gedrucktem und digitalem Buch erleichtern. Einen Tag nach Ankündigung der App Thalinda gibt Thalia also ein weiteres Digital-Engagement bekannt . Die Zusammenarbeit des hinter Papego stehenden Unternehmens Briends und Thalia umfasst die Weiterentwicklung und Vermarktung der App. Papego bleibt allerdings ein unabhängiges Angebot und steht somit für alle Buchhändler und Verlage offen.

Ikea will auf Plattformen verkaufen:

Der schwedische Möbler will stärker über Plattformen wie Amazon oder Alibaba verkaufen. Das geht aus verschiedenen Medienberichten hervor. Neben Möbelhäusern und Onlinevertrieb möchte das Unternehmen seine Präsenz in den Innenstädten ausbauen und kleinere Shops eröffnen.

Lampenwelt treibt Expansion voran:

Ein neues Logistikzentrum hat der Onlinehändler Lampenwelt eröffnet. Damit soll die Anzahl der Pakete, die pro Monat das Lager verlassen können, auf rund eine viertel Million verdoppelt werden. Mit etwa 500.000 Artikeln, die im Lager zur Verfügung stehen, will das Unternehmen die Kundenwünsche zeitnah bedienen können. Der Neubau bietet zusätzlich 6.000 Quadratmeter Fläche.

Sloggi mit eigenen Online-Shop:



Das 1979 gegründete Wäsche-Label vollzieht einen weiteren Schritt in Richtung Selbstständigkeit und Abnabelung von der Konzernmutter Triumph International und eröffnet einen eigenen Online-Shop. Er wurde zeitgleich in Deutschland, Großbritannien, Österreich und Frankreich freigeschaltet. Mit der Entwicklung und dem laufenden Betrieb des Shops wurde Arvato SCM Solutions betraut.

INTERNATIONAL

JD.com startet Plattform für Luxus-Produkte:

JD.com, größter Rivale von Alibaba in China, startet Toplife , eine neue Online-Shopping-Plattform, die globalen Luxus-Marken eine Möglichkeit bietet, wohlhabende chinesische Kunden direkt mit eigenen Stores zu erreichen. Die Shops können individuell eingerichtet werden. Toplife soll eine breite Palette von Luxus-Läden globaler Marken bieten. Zum Start dabei sind zum Beispiel La Perla, Emporio Armani, Rimowa (LVMH), Dyson, B&O Play und Trussardi.

Gap probiert es mit Aboboxen:

Das leicht angezählte Modelabel versucht sich jetzt auch an Aboboxen . Allerdings für Babykleidung aus der eigenen Kollektion. Jede Box mit sechs Produkten soll einen Warenwert von 100 US-Dollar haben, aber für 70 Dollar verkauft werden. Die Kunden haben 21 Tage Zeit, darüber zu entscheiden, ob sie die ausgewählten Stücke behalten wollen.

