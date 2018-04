Liebe Leserin, lieber Leser, Napoleon will mit nur vier Stunden Schlaf pro Nacht ausgekommen sein. Das hat ihm weltgeschichtlich zwar auch nicht viel geholfen, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, mehr aus dem Tag zu machen. Eine Alternative dazu ist, mehr aus der Zeit zu machen, also produktiver zu sein. Und genau darum geht es in einer neuen Serie unseres Podcasts OR. Hören Sie doch mal rein!

Zipjet bekommt Geld von Henkel Ventures und BSH:

Der Wäsche- und Reinigungsservice Zipjet hat eine siebenstellige Investitionsrunde unter Führung von Henkel Ventures und der BSH Home Appliances Group erfolgreich abgeschlossen. Das frische Geld soll in die Geschäfts- und Produktentwicklung gesteckt werden. Gegenüber dem Vorjahr konnte Zipjet seinen Umsatz um 40 Prozent steigern. Henkel Ventures bündelt die Venture Capital-Aktivitäten des Henkel-Konzerns. Die BSH Home Appliances Group ist Europas größter Hersteller von Haushaltsgeräten.





Otto stellt Otto Market und Brand Connect vor:

Beim Partner Connect Day in Hamburg hat Otto seinen Marktplatzpartnern die Initiative „Otto Market“ vorgestellt. Sie bündelt ab sofort das gesamte Partnermanagement und arbeitet dabei Hand in Hand mit Brand Connect. Das ist Ottos neues Self-Service-Tool, das alle Services und Prozesse bündelt, die für Markenanbieter wichtig sind. Dazu gehören etwa Analytics, Bewirtschaftung und Betrieb. Brand Connect wird zurzeit in Zusammenarbeit mit Marken wie adidas oder s.Oliver entwickelt.

Rockets Global Fashion Group reduziert Verluste:

Seine Aktivitäten im Modehandel bündelt Rocket Internet in der Global Fashion Group, die im vergangenen Jahr ihre Verluste leicht verringern konnte, dafür aber den Umsatz deutlich gesteigert hat . Er stieg um 23,5% auf 1,095 Mrd. Euro. Der bereinigte Verlust verringerte sich auf 97,9 Mio. Euro von 130,8 Mio. Euro im Jahr davor. In den Zahlen sind die Umsätze der Online-Modehändler Lamoda in Russland, Dafiti in Südamerika, The Iconic in Australien und Zalora in Südostasien enthalten.

Hermes will kräftig investieren:

Bis 2020 will die Otto-Tochter Hermes rund 500 Mio Euro zusätzlich investieren , um die Infrastruktur der Gruppe ausbauen, kundennahe Dienstleistungen zu verbessern und die Digitalisierung voranzutreiben. Das Unternehmen bezeichnet das abgelaufene Geschäftsjahr als das bisher beste Jahr in der Firmengeschichte. Eine der größten Herausforderungen lässt sich wohl nicht allein durch Geld lösen. Es mangelt an Paketfahrern. Hermes will in Deutschland die Preise um 4,5 Prozent erhöhen, um die rund 12.000 Fahrer besser bezahlen zu lassen.

INTERNATIONAL

Farmy sichert sich 3 Mio Franken:

Der E-Food-Anbieter Farmy aus der Schweiz hat sich ein Technologiedarlehen des Bundes über 3 Mio Schweizer Franken sichern können. Hintergrund ist die geplante Einführung eines neuen Angebots, das die bestellten Lebensmittel klimaneutral mit Elektromobilen zu den Kunden bringt. Bereits im vergangenen Sommer konnte sich der E-Food-Anbieter 5 Millionen Franken frisches Kapital besorgen.

ASOS wächst deutlich:

Der britische Online-Modehändler hat das erste Geschäftshalbjahr 2017/18 mit deutlichem Umsatzwachstum abgeschlossen. Die Erlöse sind um 27% auf 1,16 Mrd. Pfund (1,33 Mrd. Euro) gestiegen. Außerdem teilte der der Online-Händler mit, im Berichtszeitraum zum ersten Mal mehr als 1 Milliarde Visits verzeichnet zu haben. Investiert wurde besonders in Technologie und Personal sowie die Logistik.

TRENDS & FAKTEN

Schuhverbund startet Online-Akademie:

Der Schuheinkaufsverbund GMS hat für seine Mitglieder eine Online-Schulungsakademie entwickelt . Insgesamt wurden über 50 verschiedene Bausteine produziert. Behandelt werden unterschiedlichste Themen, wie etwa der Zusatzverkauf oder professionelle Reklamationsgespräche. Enthalten sind aber auch Lektionen zu Fachwissen (Körperstatik, Materialkunde). Die Online-Akademie wird allen Händlern in Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland und Österreich zur Nutzung angeboten.

