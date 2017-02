Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Das lässt aufhorchen: Warren Buffet, Über-Gott unter den Investoren, hat seine Beteiligung am Handelsriesen Walmart um fast 70 Prozent auf weniger als eine Milliarde Dollar reduziert. Da deckt er sich lieber mit Apple-Aktien und sogar Fluggesellschaften ein. Wo das Geld von Investoren und Kunden dieser Tage sonst noch hingeht, lesen Sie hier.

Real beerdigt Hitmeister und brezelt sich auf:

Das war es nun für Hitmeister. Nach der Übernahme des Online-Marktplatzes durch Real geht es nun in der neuen digitalen Heimat von Real.de wie angekündigt weiter. Gleichzeitig hat der Webshop eine frischere Optik bekommen und kann dank der Marktplatzanbieter auch ein breiteres Sortiment vorzeigen. Darunter sogar Food-Anbieter.

6 Millionen Euro für Modomoto:

Die Männermode-Betreuer von Modomoto sammeln in einer Finanzierungsrunde 6 Millionen Euro ein. 5 Millionen Euro kommen vom neuen Investor Auden AG, dessen Beteiligung am Curated-Shopping-Anbieter sich auf gut 10 Prozent beläuft. Da lockt auch die Hoffnung, dass die Gründer und Geschäftsführer mit Corinna Powalla, Mathias Fiedler, Andreas Fischer und Niklas Bolle 2017 profitabel sein wollen.

Henkel kooperiert mit Alibaba:

In der Vergangenheit begleiteten FMCG-Hersteller Ausflüge in den E-Commerce gerne mit dem beschwichtigenden Hinweis "Nur mal gucken". Keine Ahnung, wer das glauben sollte. Denn in einer Welt, in der die Plattform-Ökonomie herrscht, werden klassische Händler auf Dauer zum Beiwerk. Wie komme ich da gerade jetzt drauf? Ach ja. Henkel dient sich nun in Russland auf der Alibaba-Plattform AliExpress MALL mit seinen Beauty- und Reiniger-Marken den Kunden an.

Media-Markt-Klub feiert im Phantasialand:

Media-Markt zählt in seinem Kundenclub ein Jahr nach dem Start bereits zwei Millionen Mitglieder. Gefeiert wird der Geburtstag mit großer Kampagne und der Botschaft, dass Media-Markt am 25. März das gesamte Phantasialand in Brühl bei Köln exklusiv für die Club-Mitglieder gemietet hat. Details weiß Horizont

DPD liefert frische Lebensmittel:

Kaufland optimiert Shop europaweit:



Die im Oktober 2016 überarbeitete Webseite von Kaufland, die auch filialspezifische Aktionsangebote zeigt, soll nun im Laufe dieses Jahres in weiteren sechs mittel- und osteuropäischen Ländern ausgerollt werden. Namics, Fullservice-Digitalagentur aus der Schweiz, unterstützt Kaufland bei der Umsetzung des digitalen Handzettels.

INTERNATIONAL

Zalando-Umsatz über eine halbe Milliarde Schweizer Franken:





Caparthia, eine Schweizer E-Commerce-Beratungsfirma, schätzt den Umsatz von Zalando für die Schweiz in 2016 auf 534 Millionen Schweizer Franken. Diese Zahl ist bereinigt um Retouren wie auch um die Erlösminderung durch Gutscheine. Der Berater-Blog geht von einem Wachstum von 25 Prozent aus und einem Bruttobestellwert von rund 1,3 Milliarden Millionen Schweizer Franken.

Walmart kauft Outdoor-Händler:



Der US-Riese Walmart ist weiter auf Shopping-Tour. Jetzt kauft sich Walmart für 51 Millionen Dollar den Outdoor-Händler Moosejaw ein, meldet Fortune . Der Online-Händler hat auch 10 Filialen.

TRENDS & FAKTEN

PayPal verzichtet auf Gebühren:

PayPal investiert, um seine Marktposition zu festigen: Also ist das Geld senden an Freunde und Familie mit PayPal innerhalb Deutschlands ab sofort gebührenfrei.

Burda kauft Ghostery:

Mit Cliqz, einem Internetbrowser, übernimmt eine Burda-Tochter das B2C-Geschäft des US-amerikanischen Anti-Tracking-Anbieters Ghostery, berichtet das Handelsblatt . Das Medienhaus will damit die Expansion des eigenen Browsers stärken.

Jaguar testet "In-Car-Payment" mit Shell:

faul

Mit der neuen Sparte „DPD Food“ stellt der Logistiker nun auch frische Lebensmittel zu. Erster Partner ist der Kochboxen-Anbieter Hello Fresh, meldet das Handelsblatt Ja, ich binsehr bequem. Und so finde ich es großartig, wenn Jaguar ein "In-Car-Payment"-System erprobt, mit dem man via Apple Pay und Paypal an der Shell-Tankstelle bezahlen kann ( Video ), ohne extra zur Kasse laufen zu müssen - um dort dann in der langen Schlange der Brötchen-Käufer zu stehen.