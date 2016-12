Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Unter den Sachbüchern ist als Geschenk „Wunder wirken Wunder“ von Eckart von Hirschhausen besonders gefragt. Das erfahren wir von Weltbild. Und weil es laut Werbetext auch um die Frage geht "Was ist heilsamer Zauber, und wo fängt gefährlicher Humbug an?", kann man es vermutlich klassischen Händlern ebenso empfehlen, wie auch Start-ups und Beratern. Welche Business-Bücher etailment empfiehlt, erfahren Sie in Kürze.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Hermes und ECE investieren 600 Millionen Euro:

Eigentlich kümmert sich ECE ja um Einkaufscenter. Doch da es im stationären Handel nicht mehr so dolle läuft, müssen neue Geschäfte her. Nun will man mit Hermes bis 2019 neun Logistik-Center in ganz Deutschland bauen, berichtet die TextilWirtschaft . Praktischerweise gehören beide Unternehmen zum Otto-Kosmos. Hermes will sein Logistiknetz für den Onlinehandel weiter auf Vordermann bringen. Zusammen investieren Hermes und ECE 600 Millionen Euro.

Allianz investiert in Gebrauchtwagen-Plattform:

Die Allianz beteiligt sich an der Gebrauchtwagen-Plattform von Instamotion Retail und bringt damit eine Ankündigung aus dem Oktober in trockene Tücher. Kunden soll künftig direkt beim Online-Autokauf eine Kfz-Versicherung der Allianz angeboten werden. Das Start-up Instamotion bringt das Auto samt Wunschkennzeichen vor die Haustür, schreibt Autohaus.de

Euro-Fütterung für HelloFresh:

Die Rocket-Internet-Beteiligung HelloFresh wird von Investoren mit 85 Millionen Euro angefüttert und bekommt damit eine bessere Kapitaldecke für den erwarteten Börsengang. Rocket Internet hält 53 Prozent an dem Food-Lieferdienst. Der Kochboxen-Anbieter wird demnach mit 2 Milliarden Euro bewertet.

Valora verfolgt seine Kunden:





Bahnhofsbuchhandlungs-Gigant Valora will genauer den Laufverkehr messen. Testweise nutzt man dazu nun für die Filialen und Kioske (k-Kiosk, Caffè Spettacolo, Brezelkönig und Press & Books) im Hauptbahnhof Zürich die WLAN-Sensoren und die Software des Berliner Startups Minodes. Die Daten sollen später auch für genauere Marketing-Aktionen genutzt werden, berichtet 20min.ch . Minodes und andere Anbieter für das „Google Analytics für die Laden-Welt" stellt etailment vor.

INTERNATIONAL

McDonald’s testet UberEats:

weiß die Chicago Tribune . Lieferpreis: 5 Dollar. McDonald’s testet ab Januar in 200 Filialen in Florida, ob die Burger mit UberEats, dem Essenslieferdienst von Taxis-Schreck Uber, noch lecker beim Kunden ankommen,Derartige T ests betreibt der Frikadellenbrater auch mit anderen Lieferdiensten.





Mega-Verluste für Uber:

Uber hat allein im dritten Quartal 800 Millionen Dollar Miese zum Auspuff rausgeblasen. Der Netto-Umsatz für das ganze Jahr soll bei 5,5 Milliarden Dollar liegen. Bloomberg beruft sich bei den Zahlen auf eine Quelle aus dem Unternehmensumfeld.

Airbnb arbeitet an Flugportal:





Airbnb tüftelt laut Medienberichten an Flugbuchungen auf der Plattform. Das Buchungstool soll noch vor einem möglichen IPO fertig werden.

TRENDS & FAKTEN

Mehr Quasseln mit dem Messenger:

Der Facebook Messenger bekommt einen Gruppen-Videochat. Sechs Nutzer können sich dabei sehen, 44 weitere mit Stimme und Text teilnehmen, erklärt Techchrunch

Mobiles Bezahlen bleibt homöopathisch:

Nicht, dass es dafür eine Studie bräuchte: Mobiles Bezahlen stößt bei den Verbrauchern in Deutschland in allen Altersgruppen auf Zurückhaltung. So haben laut Deloitte-Report „Mobile Payment" bei den über 45-Jährigen 97 bis 99 Prozent noch nie per Smartphone bezahlt. Bei den 18- bis 44-Jährigen sind es immer noch zwischen 91 und 95 Prozent. In-Store-Payment-Optionen haben altersübergreifend erst 1 bis 2 Prozent der Befragten ausprobiert. Ist doch klar: Wo denn auch? Und wie, wenn selbst die Menschen an der Kasse nicht wissen, wie die Systeme funktionieren.

Lesetipp des Tages:

Beliebtester Beitrag am Vortag: