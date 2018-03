Liebe Leserin, lieber Leser, heute bin ich ein bisschen nostalgisch. Einer Pressemitteilung entnehme ich nämlich, dass die Kultkinderschuhmarke "Elefanten" 90 Jahre wird. Eine zweite Träne verdrücke ich für die Tatsache, dass die Traditionsmarke erst jetzt mit eigenem Online-Shop startet. Nostalgisch werde ich auch, weil die Kinder von heute die Marke kaum noch kennen dürften. Gerade mal seit ein paar Tagen ist die Marke auch bei Instagram. Merke: Markenerbe ist keine Investition in die Zukunft.

Das Berliner Start-up Grover, Anbieter eines flexiblen Miet-Modells für Unterhaltungselektronik, erweitert seine Kooperation mit dem Apple-Händler Gravis auf alle 41 Ladengeschäfte der Handelskette. Damit kann man dann die gewünschten Geräte direkt im Laden mieten. Erst vor wenigen Wochen hatte Grover seine Online-Partnerschaft mit Saturn bekannt gegeben und bereits seit letztem Jahr kooperiert das Start-up mit den jeweiligen Onlineshops von Media-Markt, Tchibo, Conrad, Thalia und weiteren Händlern.

