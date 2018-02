Liebe Leserin, lieber Leser, ein Algorithmus sagt in einem Test voraus, welche Start-ups Erfolg haben. Dass die Künstliche Intelligenz treffsicherer ist als der Mensch, überrascht angesichts der Flop-Rate nicht all zu sehr. Viel interessanter sind daher die Kritieren mit denen die KI programmiert wurde. Wir glauben, das deutsche Start-up Spryker, frisch mit etlichen Millionen geadelt, würde ins Raster passen.

Ein Early Adopter ist Ikea in Sachen Onlinehandel - trotz früher Versuche in Sachen Virtual Reality - sicher nicht. Vielleicht eher Fast Follower. Schließlich sollen die Kunden noch lange die Teelichter beim Kauf des Pax-Kleiderschranks mitnehmen. Und wer kauft so impulsiv schon im Webshop? Im Interview mit Internet World hört man denn auch von Christian Möhring, Web- und Digital-Manager bei Ikea, oft das Wort "Multichannel-Strategie". Möhring kündigt unter anderem Veränderungen bei der veralteten technologischen Plattform an. Beim oftmals kritisierten Versandkostenmodell sei es Ziel, "dass die Preise für eine Lieferung bei einer Online-Bestellung analog zu den Transportkosten bei einer Lieferung aus dem Einrichtungshaus sind." Die Rechnung wird gegen Amazon aber nicht aufgehen.